Альфа-Банк в Барнауле запустил логистический центр по доставке кредитных карт населению

Альфа-Банк сделал много изменений как в продукте, так и в процессах, теперь кредитные карты стали более привлекательными для населения как в функционале, так и в получении. Открытие логистического центра позволило существенно сократить время ожидания изготовления карты и оперативно доставлять в удобное для клиента место и время. В месяц мы планируем печатать минимум 2000 карт, также в планах увеличение количества эмбоссеров.