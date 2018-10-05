Альфа-Банк в Барнауле запустил логистический центр по доставке кредитных карт населению

Лилия Ямщикова,
региональный руководитель по развитию сети отделений оперофиса «Алтайский» Альфа-Банка:
Альфа-Банк сделал много изменений как в продукте, так и в процессах, теперь кредитные карты стали более привлекательными для населения как в функционале, так и в получении. Открытие логистического центра позволило существенно сократить время ожидания изготовления карты и оперативно доставлять в удобное для клиента место и время. В месяц мы планируем печатать минимум 2000 карт, также в планах увеличение количества эмбоссеров.
Оформить заявку на кредитную карту можно на сайте банка. Услуга предоставляется бесплатно. Клиенты могут получить карты с 11.00 до 21.00.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.
По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн долларов США.
По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.