Альфа-Банк запустил отслеживание валютных платежей для экспортеров

Альфа-Банк один из первых в России запустил отслеживание международных валютных платежей для экспортеров. Эта возможность доступна в Интернет-банке для бизнеса, в разделе «Валютные операции».

Все просто и удобно. Две кнопки дают полную картину движения валютных средств в реальном времени:

«Ожидаемые платежи» уже отправлены из зарубежного банка , но еще не зачислены на счет в Альфа-Банке. А наши клиенты их уже видят. Перед глазами не только стандартная информация о платеже , но и ожидаемая дата прихода средств.

но еще не зачислены на счет в Альфа-Банке. А наши клиенты их уже видят. Перед глазами не только стандартная информация о платеже но и ожидаемая дата прихода средств. В «уведомлениях» показан полный маршрут платежа. И размер всех комиссий , удержанных банками-корреспондентами.

Сервис разработан в партнерстве со SWIFT. Альфа-Банк внедрил его первым в России. В пилотной группе участвовали более 20 крупнейших международных банков.

«Альфа-Банк постоянно отслеживает лучшие практики для ВЭД по всему миру и собирает обратную связь от клиентов и партнеров. Так мы создаем новые прорывные сервисы. Удобное отслеживание валютных платежей — это то, чего давно ждали наши клиенты-экспортеры. Сервис имеет практическую ценность: клиент сразу же видит все предстоящие платежи и может оптимизировать свои бизнес-процессы, например, отгрузки и работу с контрагентами, программы лояльности для конечных потребителей», — прокомментировал руководитель направления ВЭД Альфа-Банка Алексей Каримов.

Справка

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 486 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд. Чистая прибыль — $1347 млн.