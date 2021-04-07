7 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

«Алиэкспресс» впервые рассказал о годовом обороте

229,3 млрд рублей составил оборот «Алиэкспресса» с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021 года. Из них на локальный бизнесс пришлось 54,9 млрд. Это первый раз, когда совместное предприятие Alibaba, Mail.Ru, «Мегафона» и РФПИ раскрыло часть финансовых показателей, сообщает The Bell.

Деньги.
Деньги.
СС0

Цифры:

26 млн человек хотя бы раз что-то купили за год на «Алиэкспрессе», утверждают в компании. Для сравнения, столько же человек сейчас проживают в Австралии.

8,8 млн заходят на сайт каждый день.

139 млн товарных единиц российских продавцов находятся на сайте. 7 млн из них — от российских продавцов.

45 тыс. российский продавцов насчитывает «Алиэкспресс». В этом он сильно отстает от лидера рынка Wildberries, который отчитался о 162 тыс. продавцов.

Ранее Mail.ru сообщил в своем отчёте о выручке «Алиэкспресс Россия» за 2020 год — 25,8 млрд рублей. Убыток же составил 13,3 млрд.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость