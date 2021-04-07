«Алиэкспресс» впервые рассказал о годовом обороте

Цифры:
26 млн человек хотя бы раз что-то купили за год на «Алиэкспрессе», утверждают в компании. Для сравнения, столько же человек сейчас проживают в Австралии.
8,8 млн заходят на сайт каждый день.
139 млн товарных единиц российских продавцов находятся на сайте. 7 млн из них — от российских продавцов.
45 тыс. российский продавцов насчитывает «Алиэкспресс». В этом он сильно отстает от лидера рынка Wildberries, который отчитался о 162 тыс. продавцов.
Ранее Mail.ru сообщил в своем отчёте о выручке «Алиэкспресс Россия» за 2020 год — 25,8 млрд рублей. Убыток же составил 13,3 млрд.