«Алиэкспресс» впервые рассказал о годовом обороте

229,3 млрд рублей составил оборот «Алиэкспресса» с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021 года. Из них на локальный бизнесс пришлось 54,9 млрд. Это первый раз, когда совместное предприятие Alibaba, Mail.Ru, «Мегафона» и РФПИ раскрыло часть финансовых показателей, сообщает The Bell.

Цифры:

26 млн человек хотя бы раз что-то купили за год на «Алиэкспрессе», утверждают в компании. Для сравнения, столько же человек сейчас проживают в Австралии.

8,8 млн заходят на сайт каждый день.

139 млн товарных единиц российских продавцов находятся на сайте. 7 млн из них — от российских продавцов.

45 тыс. российский продавцов насчитывает «Алиэкспресс». В этом он сильно отстает от лидера рынка Wildberries, который отчитался о 162 тыс. продавцов.

Ранее Mail.ru сообщил в своем отчёте о выручке «Алиэкспресс Россия» за 2020 год — 25,8 млрд рублей. Убыток же составил 13,3 млрд.