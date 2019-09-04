«Алмазный» проект: большой технопарк откроют в Рубцовске до конца года

Проект планирует пройти конкурс на получение федеральной господдержки. Продвижением сейчас совместно занимаются министерство промышленности края и депутат Госдумы от Рубцовска Виктор Зобнев.
Что будет в технопарке
Промышленный парк находится на территории бывшего завода тракторного электрооборудования, рассказал altapress.ru Виктор Зобнев. Здесь будут располагаться как минимум два объекта. Первый — производственный корпус площадью 13 тысяч кв. метров с современным высокотехнологичным оборудованием. Второй — административное здание.
Во втором резиденты смогут на льготных условиях арендовать офисы. Здесь будут организованы комфортные комнаты переговоров, учебные классы, помещения под коворкинг — вся инфраструктура для управления бизнесом.
Кроме того, планируется создать инструментальную лабораторию, в которой на специальном оборудовании можно будет проверять качество продукции.
Кто будет в технопарке
Проект уже находится в стадии реализации. В конце ноября — начале декабря на площадке начнет работать литейный завод с запланированным объемом производства 350−400 тонн литья в месяц, рассказал директор управляющей компании технопарка «Юг Алтая» Станислав Кедик.
Виктор Зобнев,
депутат Госдумы РФ:
— Основная цель — создать техническую и технологическую возможность для привлечения компаний-резидентов, которые бы занимались производством в сфере металлообработки, инструментальным, литейным производством, то есть практически всеми переделами, которые существуют в машиностроении.
По словам Станислава Кедика, свои бизнес-инициативы в технопарке могут реализовать предприниматели как Рубцовска и в целом Алтайского края, так и инорегиональные и даже иностранные компании.
«Первыми на наше предложение откликнулись партнеры из Германии, Италии, Аргентины. Сейчас идут переговоры», — рассказал Кедик.
По его словам, главное, чтобы резидент развивал производство, создавал рабочие места, генерировал доход и платил налоги.
Почему инициатор — коммерческая компания
Сегодня государство в вопросах поддержки отдает предпочтение тем промпаркам, которые создаются под патронажем частных компаний, потому что они изначально «заточены» на получение экономического результата, объясняет Виктор Зобнев.
Какой может быть господдержка
В случае если рубцовский проект пройдет конкурс Минэкономразвития России, то в течение двух лет может получить 500 млн рублей. В управляющей компании надеются, что при благоприятном исходе финансирование начнет поступать во второй половине 2020 года.
Софинансирование Алтайского края должно составить 5%, и еще 20−25% стоимости проекта обеспечивает частный инвестор. То есть общая сумма инвестиций составит порядка 600 млн рублей.
Виктор Зобнев отмечает, что в правительстве края изменилось отношение к таким инициативам и им оказывают помощь в продвижении на федеральном уровне.
Виктор Зобнев,
депутат Госдумы РФ:
— Отношение министра Александра Климина заставляет нас верить в то, что проект удастся. Мы и раньше выходили с аналогичным проектами, но настолько лояльное отношение, готовность помогать в реализации наблюдаем впервые.
Какой результат хотят получить
На первом этапе — в течение трех лет с запуска проекта — планируется выйти на оборот в несколько сот миллионов рублей в год, говорит Станислав Кедик.
Станислав Кедик,
руководитель управляющей компании технопарка «Юг Алтая»:
— Я думаю, что два года будут идти инвестиции в развитие площадки и производств, затем около года понадобится для выхода на рентабельность, и потом уже можно будет говорить о прибыли.
Управляющая компания будет формировать пул резидентов, предоставлять им производственные и офисные площадки, а также помогать в реализации продукции. Потребителями будут машиностроительные предприятия и Рубцовска, и других городов и регионов.
Что проект даст Рубцовску
По словам Виктора Зобнева, город получит новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления, развитие современных технологий. Например, только литейный завод, который запустится в конце года, даст около 200 новых рабочих мест.