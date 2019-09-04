«Алмазный» проект: большой технопарк откроют в Рубцовске до конца года

В Рубцовске до конца года заработает новый промышленный технопарк — производственные и офисные площадки, на которых смогут организовать работу предприятия машиностроения. Проект запускает группа компаний «Алмаз». Интерес к нему проявляют уже немецкие, итальянские и даже аргентинские компании.

Проект планирует пройти конкурс на получение федеральной господдержки. Продвижением сейчас совместно занимаются министерство промышленности края и депутат Госдумы от Рубцовска Виктор Зобнев.

Что будет в технопарке

Промышленный парк находится на территории бывшего завода тракторного электрооборудования, рассказал altapress.ru Виктор Зобнев. Здесь будут располагаться как минимум два объекта. Первый — производственный корпус площадью 13 тысяч кв. метров с современным высокотехнологичным оборудованием. Второй — административное здание.

Во втором резиденты смогут на льготных условиях арендовать офисы. Здесь будут организованы комфортные комнаты переговоров, учебные классы, помещения под коворкинг — вся инфраструктура для управления бизнесом.

Кроме того, планируется создать инструментальную лабораторию, в которой на специальном оборудовании можно будет проверять качество продукции.

Виктор Зобнев , председатель совета директоров «РЗЗ». Анна Зайкова

Кто будет в технопарке

Проект уже находится в стадии реализации. В конце ноября — начале декабря на площадке начнет работать литейный завод с запланированным объемом производства 350−400 тонн литья в месяц, рассказал директор управляющей компании технопарка «Юг Алтая» Станислав Кедик.

Виктор Зобнев,

депутат Госдумы РФ:

— Основная цель — создать техническую и технологическую возможность для привлечения компаний-резидентов, которые бы занимались производством в сфере металлообработки, инструментальным, литейным производством, то есть практически всеми переделами, которые существуют в машиностроении.

По словам Станислава Кедика, свои бизнес-инициативы в технопарке могут реализовать предприниматели как Рубцовска и в целом Алтайского края, так и инорегиональные и даже иностранные компании.

Кооперация предприятий Рубцовска решает экономические и социальные задачи города. архив «Рубцовского завода запасных частей»

«Первыми на наше предложение откликнулись партнеры из Германии, Италии, Аргентины. Сейчас идут переговоры», — рассказал Кедик.

По его словам, главное, чтобы резидент развивал производство, создавал рабочие места, генерировал доход и платил налоги.

Почему инициатор — коммерческая компания

Сегодня государство в вопросах поддержки отдает предпочтение тем промпаркам, которые создаются под патронажем частных компаний, потому что они изначально «заточены» на получение экономического результата, объясняет Виктор Зобнев.

Какой может быть господдержка

В случае если рубцовский проект пройдет конкурс Минэкономразвития России, то в течение двух лет может получить 500 млн рублей. В управляющей компании надеются, что при благоприятном исходе финансирование начнет поступать во второй половине 2020 года.

Софинансирование Алтайского края должно составить 5%, и еще 20−25% стоимости проекта обеспечивает частный инвестор. То есть общая сумма инвестиций составит порядка 600 млн рублей.

Александр Климин , министр промышленности и энергетики Алтайского края. altairegion22.ru.

Виктор Зобнев отмечает, что в правительстве края изменилось отношение к таким инициативам и им оказывают помощь в продвижении на федеральном уровне.

Виктор Зобнев,

депутат Госдумы РФ:

— Отношение министра Александра Климина заставляет нас верить в то, что проект удастся. Мы и раньше выходили с аналогичным проектами, но настолько лояльное отношение, готовность помогать в реализации наблюдаем впервые.

Какой результат хотят получить

На первом этапе — в течение трех лет с запуска проекта — планируется выйти на оборот в несколько сот миллионов рублей в год, говорит Станислав Кедик.

Станислав Кедик,

руководитель управляющей компании технопарка «Юг Алтая»:

— Я думаю, что два года будут идти инвестиции в развитие площадки и производств, затем около года понадобится для выхода на рентабельность, и потом уже можно будет говорить о прибыли.

Управляющая компания будет формировать пул резидентов, предоставлять им производственные и офисные площадки, а также помогать в реализации продукции. Потребителями будут машиностроительные предприятия и Рубцовска, и других городов и регионов.

Кооперация предприятий Рубцовска решает экономические и социальные задачи города. архив «Рубцовского завода запасных частей»

Что проект даст Рубцовску

По словам Виктора Зобнева, город получит новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления, развитие современных технологий. Например, только литейный завод, который запустится в конце года, даст около 200 новых рабочих мест.