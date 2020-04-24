«Алтапресс» идет на помощь предпринимателям: начинается выдача сертификатов

22 апреля Altapress.ru объявил о начале антикризисной акции для представителей малого и среднего бизнеса — «Алтапресс» идет на помощь предпринимателям" . В первые же часы мы получили сотни обращений и сегодня начинаем вручать по электронной почте сертификаты нашим партнерам на право размещения бесплатной рекламы.

Сертификат дает право его обладателю на размещение одной промо-новости о компании в течение 2020 года. Рекламное объявление будет размещено в разделе «Полезные новости». При этом каждая такая новость пройдет по главной ленте новостей, ее увидят тысячи наших читателей.

Мы надеемся, что наш вклад в общее дело борьбы с экономическим кризисом принесет огромную пользу. Компании напомнят своим клиентам, что они живы и готовы работать дальше, а потребители воспользуются их услугами.

Ниже мы еще раз публикуем форму обратной связи. Заполните ее, получите сертификат, разместите свою новость на нашем сайте.

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*Публичная оферта. Реклама на сайте altapress.ru размещается в формате новости (текст и фото), объем не более 1500 знаков. Услуга предоставляется однократно в течение 2020 года.