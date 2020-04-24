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Экономика
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«Алтапресс» идет на помощь предпринимателям: начинается выдача сертификатов

22 апреля Altapress.ru объявил о начале антикризисной акции для представителей малого и среднего бизнеса — «Алтапресс» идет на помощь предпринимателям". В первые же часы мы получили сотни обращений и сегодня начинаем вручать по электронной почте сертификаты нашим партнерам на право размещения бесплатной рекламы.

Сертификат участника антикризисной акции "Алтапресс" идет на помощь".
Сертификат участника антикризисной акции "Алтапресс" идет на помощь".
ИД "Алтапресс"

Сертификат дает право его обладателю на размещение одной промо-новости о компании в течение 2020 года. Рекламное объявление будет размещено в разделе «Полезные новости». При этом каждая такая новость пройдет по главной ленте новостей, ее увидят тысячи наших читателей.

Мы надеемся, что наш вклад в общее дело борьбы с экономическим кризисом принесет огромную пользу. Компании напомнят своим клиентам, что они живы и готовы работать дальше, а потребители воспользуются их услугами.

Ниже мы еще раз публикуем форму обратной связи. Заполните ее, получите сертификат, разместите свою новость на нашем сайте.


*Публичная оферта. Реклама на сайте altapress.ru размещается в формате новости (текст и фото), объем не более 1500 знаков. Услуга предоставляется однократно в течение 2020 года.

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