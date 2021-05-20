Altapress.ru проведет большую форсайт-сессию о будущем малого предпринимательства

21 мая в Барнауле в рамках VII регионального конгресса предпринимательских объединений в ИД «Алтапресс» состоится стратегическая форсайт-сессия «Предпринимательство в Алтайском крае. Перспективы, вызовы и пути развития».

Юрий Фриц в 2009 году.

Цель встречи за одним столом чиновников, предпринимателей, руководителей бизнес-ассоциаций и ученых — понять основные направления развития малого и среднего бизнеса в Алтайском крае.

Форсайт-сессия будет состоять из двух блоков. В первой части лидеры Алтайского союза предпринимателей, «Деловой России», «Опоры России», а также представители правительства края представят свои оценки по состоянию сектора МСП в регионе.

Во втором блоке участники сессии разделятся на группы («Торговля и услуги»), «Производство», «Инвестиции», «Сельское хозяйство и переработка», «Правовое регулирование») и разработают предложения по развития малого бизнеса в отдельных отраслевых направлениях.

Результаты своеобразного мозгового штурма в дальнейшем будут представлены на пленарном заседании конгресса 28 мая, а также будут учитываться краевыми властями при реализации Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года.

Приглашаем принять участие в мероприятии активных предпринимателей и представителей различных отраслевых объединений малого и среднего бизнеса.

Начало — в 11:00.

Дополнительная информация по телефону: 8−963−522−2566.