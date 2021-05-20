Altapress.ru проведет большую форсайт-сессию о будущем малого предпринимательства

Цель встречи за одним столом чиновников, предпринимателей, руководителей бизнес-ассоциаций и ученых — понять основные направления развития малого и среднего бизнеса в Алтайском крае.
Форсайт-сессия будет состоять из двух блоков. В первой части лидеры Алтайского союза предпринимателей, «Деловой России», «Опоры России», а также представители правительства края представят свои оценки по состоянию сектора МСП в регионе.
Во втором блоке участники сессии разделятся на группы («Торговля и услуги»), «Производство», «Инвестиции», «Сельское хозяйство и переработка», «Правовое регулирование») и разработают предложения по развития малого бизнеса в отдельных отраслевых направлениях.
Результаты своеобразного мозгового штурма в дальнейшем будут представлены на пленарном заседании конгресса 28 мая, а также будут учитываться краевыми властями при реализации Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года.
Приглашаем принять участие в мероприятии активных предпринимателей и представителей различных отраслевых объединений малого и среднего бизнеса.
Начало — в 11:00.
Дополнительная информация по телефону: 8−963−522−2566.