Алтай инфляционный. Что в крае подорожало сильнее, чем у соседей

Продукты питания
Эксперты ожидаемо связывают ускорение инфляции с ослаблением рубля. Сильнее всего подскочили цены на продукты питания. В июле их рост составлял 1,91%, в августе — уже 4,22%. В связи с подорожанием импортных добавок, лекарств и оборудования, выросли цены на свинину, птицу и, соответственно, произведенные из них продукты, такие, как, например, колбасы.
Закономерно дороже также стали импортные фрукты, но при этом выросла и стоимость отечественных овощей. Аналитики отделения Банка России по Алтайскому краю связывают это с эффектом высокой базы.
Алтайское отделение ЦБ РФ:
Сезонное снижение цен на овощи нового урожая в этом году было не таким значительным, как годом ранее. Это связано со смещением сроков посевной кампании в крае в условиях холодной весны, что привело к более позднему, чем в 2022 году, поступлению на рынок нового урожая.
Непродовольственные товары
Что касается непродовольственных товаров, то рост цен на них в июле составлял 3,05%, а в августе достиг 4,7%. Слабый рубль и повысившаяся потребительская активность замедлили снижение цен на гаджеты и бытовую технику.
Кроме того, по ряду причин, уже описанных нами ранее, подорожал бензин. А на динамике стоимости импортных автомобилей дополнительно отразилось повышение с 1 августа утилизационного сбора.
Что касается цен на услуги, то темпы роста цен на них несколько снизились. Если в июле они составляли 11,31%, то в августе — 11,12%.
В благополучном окружении
Инфляция в семи из 10 регионов Сибирского федерального округа (СФО) в августе держалась на уровне 4-5,5%. Этот показатель превышен только в трех субъектах: Алтайском и Красноярском краях, а также в Тыве, где рост цен составил почти 7,5%.
Причем, в непосредственно примыкающих к Алтайскому краю регионах инфляция оказалась самой низкой в Сибири — менее 5%, а Республика Алтай продемонстрировала один из лучших результатов, уступив лишь Омской области.
Регионы Сибири по уровню инфляции в августе расположились следующим образом:
- Республика Тыва — 7,48%;
- Алтайский край — 5,89%;
- Красноярский край — 5,54%;
- Томская область — 5,16%
- Иркутская область — 5,12%;
- Республика Хакасия — 5,05%;
- Кузбасс — 4,95%;
- Новосибирская область — 4,5%
- Республика Алтай — 4,42%;
- Омская область — 4,38%.
Чего ожидать дальше
По прогнозам Центробанка, годовая инфляция в России в текущем году продолжит повышаться и при сохранении проводимой денежно-кредитной политики составит 6–7%.
Банк России:
Уровень устойчивого ценового давления в годовом выражении превышает 4% и продолжает постепенно нарастать. Причины: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля.