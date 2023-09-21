Алтай инфляционный. Что в крае подорожало сильнее, чем у соседей

Годовая инфляция в Алтайском крае в августе ускорилась по сравнению с июлем и достигла 5,89%. Это выше как среднесибирского (5,13%), так и среднероссийского (5,15%) показателей. Что стало драйвером роста цен в регионе, разбирался altapress.ru.

Продукты питания

Эксперты ожидаемо связывают ускорение инфляции с ослаблением рубля. Сильнее всего подскочили цены на продукты питания. В июле их рост составлял 1,91%, в августе — уже 4,22%. В связи с подорожанием импортных добавок, лекарств и оборудования, выросли цены на свинину, птицу и, соответственно, произведенные из них продукты, такие, как, например, колбасы.

Закономерно дороже также стали импортные фрукты, но при этом выросла и стоимость отечественных овощей. Аналитики отделения Банка России по Алтайскому краю связывают это с эффектом высокой базы.

Алтайское отделение ЦБ РФ:

Сезонное снижение цен на овощи нового урожая в этом году было не таким значительным, как годом ранее. Это связано со смещением сроков посевной кампании в крае в условиях холодной весны, что привело к более позднему, чем в 2022 году, поступлению на рынок нового урожая.

Финансы, биржа, курс валют. CC0

Непродовольственные товары

Что касается непродовольственных товаров, то рост цен на них в июле составлял 3,05%, а в августе достиг 4,7%. Слабый рубль и повысившаяся потребительская активность замедлили снижение цен на гаджеты и бытовую технику.

Кроме того, по ряду причин, уже описанных нами ранее, подорожал бензин. А на динамике стоимости импортных автомобилей дополнительно отразилось повышение с 1 августа утилизационного сбора.

Что касается цен на услуги, то темпы роста цен на них несколько снизились. Если в июле они составляли 11,31%, то в августе — 11,12%.

График, монеты. Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

В благополучном окружении

Инфляция в семи из 10 регионов Сибирского федерального округа (СФО) в августе держалась на уровне 4-5,5%. Этот показатель превышен только в трех субъектах: Алтайском и Красноярском краях, а также в Тыве, где рост цен составил почти 7,5%.

Причем, в непосредственно примыкающих к Алтайскому краю регионах инфляция оказалась самой низкой в Сибири — менее 5%, а Республика Алтай продемонстрировала один из лучших результатов, уступив лишь Омской области.

Инфляция в Сибири. cbr.ru

Регионы Сибири по уровню инфляции в августе расположились следующим образом:

Республика Тыва — 7,48%;

Алтайский край — 5,89%;

Красноярский край — 5,54%;

Томская область — 5,16%

Иркутская область — 5,12%;

Республика Хакасия — 5,05%;

Кузбасс — 4,95%;

Новосибирская область — 4,5%

Республика Алтай — 4,42%;

Омская область — 4,38%.

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Чего ожидать дальше

По прогнозам Центробанка, годовая инфляция в России в текущем году продолжит повышаться и при сохранении проводимой денежно-кредитной политики составит 6–7%.

Банк России: