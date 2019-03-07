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Экономика

Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в Международный женский день организовал для сотрудниц праздничный концерт, креативную площадку для фотосессий, награждение и розыгрыш призов.

Поздравление заводчанок на Алтай-Коксе.
Поздравление заводчанок на Алтай-Коксе.
altai.nlmk.com

Восемнадцать работниц завода получили почетные грамоты и благодарности от предприятия и профсоюзного комитета.

На праздничной сцене выступили чемпионы высшей лиги КВН — команда «Дети лейтенанта Шмидта».

Поздравление заводчанок на Алтай-Коксе.
Поздравление заводчанок на Алтай-Коксе.
altai.nlmk.com

Завершился концерт праздничной лотереей. Десять заводчанок выиграли сертификаты на посещение SPA-салона.

В фойе заводоуправления открыли фотозону с оригинальными композициями из воздушных шаров и живых зеркальных скульптур — эффектный фон для профессиональных фотосессий.

Поздравление заводчанок на Алтай-Коксе.
Поздравление заводчанок на Алтай-Коксе.
altai.nlmk.com

Фоторепортаж о финале конкурса смотрите по ссылке.

В этот праздничный день подвели итоги творческого конкурса женсовета «Весенний букет». Сотрудницы завода создали букеты из бумаги, шерсти, бисера, цветных ленточек, атласных тканей. Победителем стала Ольга Соболева, дозировщик углеподготовительного цеха.

Поздравление заводчанок на Алтай-Коксе.
Поздравление заводчанок на Алтай-Коксе.
altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com.

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