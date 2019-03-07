Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта

Восемнадцать работниц завода получили почетные грамоты и благодарности от предприятия и профсоюзного комитета.
На праздничной сцене выступили чемпионы высшей лиги КВН — команда «Дети лейтенанта Шмидта».
Завершился концерт праздничной лотереей. Десять заводчанок выиграли сертификаты на посещение SPA-салона.
В фойе заводоуправления открыли фотозону с оригинальными композициями из воздушных шаров и живых зеркальных скульптур — эффектный фон для профессиональных фотосессий.
Фоторепортаж о финале конкурса смотрите по ссылке.
В этот праздничный день подвели итоги творческого конкурса женсовета «Весенний букет». Сотрудницы завода создали букеты из бумаги, шерсти, бисера, цветных ленточек, атласных тканей. Победителем стала Ольга Соболева, дозировщик углеподготовительного цеха.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com.