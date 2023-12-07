7 декабря
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Экономика

Алтай-Кокс проводит постоянный мониторинг окружающей среды

Экологами Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) за 10 месяцев 2023 года проведено около 6 тысяч измерений качества атмосферного воздуха на источниках эмиссии, проб поверхностных и подземных природных вод. По результатам мониторинга 100% проб по всем объектам контроля соответствуют нормативным значениям.

Алтай-Кокс проводит постоянный мониторинг окружающей среды.
Алтай-Кокс проводит постоянный мониторинг окружающей среды.
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Оценку качества объектов окружающей среды проводит аккредитованная лаборатория управления экологии завода. В рамках мониторинга окружающей среды лабораторией ежегодно проводится около 7 тысяч замеров в атмосферном воздухе, на водных объектах и в почве.

У лаборатории предприятия есть собственная передвижная станция контроля. Эта мобильная система мониторинга позволяет экологам оперативно анализировать качество атмосферного воздуха как в городе Заринске, так и на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Алтай-Кокс проводит постоянный мониторинг окружающей среды.
Алтай-Кокс проводит постоянный мониторинг окружающей среды.
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Все промышленные сточные воды на производственной площадке Алтай-Кокса находятся в замкнутом водооборотном цикле — в зависимости от процесса образования и качества они проходят многоступенчатую очистку и повторно используются в технологических процессах производства. На предприятии отсутствует сброс загрязняющих веществ в водоемы.

По итогам 2022 года завод направил на экологические программы порядка 260 млн рублей, из них более 130 млн — на природоохранные мероприятия. На предприятии в прошлом году провели ремонты систем очистки воздуха — газоочистных установок, отопительных простенков коксовых батарей и дверей камер коксования, выполнили капитальный ремонт отопительных простенков коксовой батареи №3.

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