154 сотрудника «Алеусского леса» могут быть уволены в связи с ликвидацией предприятия сообщает информационный портал infoderevo.ru. Все это жители Панкрушихинского и Крутихинского районов Алтайского края. Их уже уведомили о предстоящем сокращении. Информация направлена в центр занятости.

Ликвидация «Алеусского леса» — «дочки» холдинга «Алтайлес» — вызовет нехватку древесины для двух крупных предприятий — Каменского ЛДК и «Содружество».

Здесь в общей сложности занято более 1000 человек. Под ударом окажутся не только сотрудники, но и их семьи, ведь предприятие — единственный источник дохода в районах. По этому поводу коллективы готовят обращения к губернатору Алтайского края, Президенту РФ.

Сосновый лес. pixabay.com.

Причина кроется в расторжении договоров аренды по формальным обстоятельствам и многомиллионные иски «Алеусскому лесу» со стороны министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. В ответ «Алтайлес» решил пойти на крайние меры.

Уже в ноябре могут начаться первые сокращения. Без работы рискуют остаться 154 работника, а также 50 индивидуальных предпринимателей, занимающихся заготовкой и вывозом древесины.

Для Панкрушихинского и Крутихинского районов «Алеусского лес» — это единственное крупное предприятие. Оно обеспечивает людей зарплатами, а муниципалитеты — прибылью в виде налогов. Более того, компания несет на себе социальную нагрузку. Участвует в благоустройстве сел, очистке дорог, ремонте объектов социальной сферы и т.д.

Лес. Ель СС0

А началось все с того, что министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края инициировало расторжение договора аренды с предприятием «Содружество», которое реализовало федеральный инвестпроект по созданию завода деревянного домостроения.

В 2015 году Минпромторг России подтвердил успешную реализацию инвестпроекта с достижением необходимых показателей, а именно создание более 150 рабочих мест в Топчихинском районе, производство новой продукции (комплектов домов), увеличение налоговых отчислений в бюджеты.

Древесину для «Содружества» по договору субаренды поставляло предприятие «Алеусский лес». В 2011 и 2018 годах минприроды, ссылаясь на действующий краевой приказ подписало согласие на передачу лесных участков в субаренду. Так предприятия холдинга действовали в соответствии с разрешительными документами госоргана. При этом, ведомство принимало арендные платежи, предприятие выплатило налоги. Но в 2020 году минприроды потребовало расторгнуть договор аренды.

Сосновый лес. pixabay.com.

После чего ведомство направило в суд иск о неосновательном обогащении. Ответчиком стал «Алеусский лес». С него взыскивают более 20 млн рублей. Такая сумма в условиях отсутствия сырья по расторгнутым договорам ведет к полному банкротству предприятия и невозможности выплатить выходные пособия работающим сотрудникам.

Ольга Лисица, пресс-секретарь лесной холдинговой компании «Алтайлес» отметила, что такое поведение госоргана расценивается как недобросовестное, идущее вразрез государственной политике по созданию современных производств в лесопромышленном комплексе.

«Ведомство перекладывает ответственность за ошибки чиновников на арендатора, который действовал в соответствии с разрешительными документами госоргана. Кроме того, представление прокуратуры, на которое ссылается ведомство, говорит только об устранении нарушения в части субаренды. Это нарушение компания устранила, расторгнув договор», — отметила пресс-секретарь.