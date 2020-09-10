Ликвидация «Алеусского леса» — «дочки» холдинга «Алтайлес» — вызовет нехватку древесины для двух крупных предприятий — Каменского ЛДК и «Содружество».
Здесь в общей сложности занято более 1000 человек. Под ударом окажутся не только сотрудники, но и их семьи, ведь предприятие — единственный источник дохода в районах. По этому поводу коллективы готовят обращения к губернатору Алтайского края, Президенту РФ.
Причина кроется в расторжении договоров аренды по формальным обстоятельствам и многомиллионные иски «Алеусскому лесу» со стороны министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. В ответ «Алтайлес» решил пойти на крайние меры.
Уже в ноябре могут начаться первые сокращения. Без работы рискуют остаться 154 работника, а также 50 индивидуальных предпринимателей, занимающихся заготовкой и вывозом древесины.
Для Панкрушихинского и Крутихинского районов «Алеусского лес» — это единственное крупное предприятие. Оно обеспечивает людей зарплатами, а муниципалитеты — прибылью в виде налогов. Более того, компания несет на себе социальную нагрузку. Участвует в благоустройстве сел, очистке дорог, ремонте объектов социальной сферы и т.д.
А началось все с того, что министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края инициировало расторжение договора аренды с предприятием «Содружество», которое реализовало федеральный инвестпроект по созданию завода деревянного домостроения.
В 2015 году Минпромторг России подтвердил успешную реализацию инвестпроекта с достижением необходимых показателей, а именно создание более 150 рабочих мест в Топчихинском районе, производство новой продукции (комплектов домов), увеличение налоговых отчислений в бюджеты.
Древесину для «Содружества» по договору субаренды поставляло предприятие «Алеусский лес». В 2011 и 2018 годах минприроды, ссылаясь на действующий краевой приказ подписало согласие на передачу лесных участков в субаренду. Так предприятия холдинга действовали в соответствии с разрешительными документами госоргана. При этом, ведомство принимало арендные платежи, предприятие выплатило налоги. Но в 2020 году минприроды потребовало расторгнуть договор аренды.
После чего ведомство направило в суд иск о неосновательном обогащении. Ответчиком стал «Алеусский лес». С него взыскивают более 20 млн рублей. Такая сумма в условиях отсутствия сырья по расторгнутым договорам ведет к полному банкротству предприятия и невозможности выплатить выходные пособия работающим сотрудникам.
Ольга Лисица, пресс-секретарь лесной холдинговой компании «Алтайлес» отметила, что такое поведение госоргана расценивается как недобросовестное, идущее вразрез государственной политике по созданию современных производств в лесопромышленном комплексе.
«Ведомство перекладывает ответственность за ошибки чиновников на арендатора, который действовал в соответствии с разрешительными документами госоргана. Кроме того, представление прокуратуры, на которое ссылается ведомство, говорит только об устранении нарушения в части субаренды. Это нарушение компания устранила, расторгнув договор», — отметила пресс-секретарь.
Справка
«Алеусский лес» — одно из ведущих предприятий лесной отрасли Алтайского края, история которого начинается с 30-х годов XX века. Предприятие занимается заготовкой древесины, охраной лесов от пожаров, воспроизводством лесов. Это основной поставщик древесины на Каменский ЛДК — крупный производитель пиломатериалов. На предприятии занято 154 сотрудника, задействовано 50 индивидуальных предпринимателей.