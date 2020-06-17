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Экономика

«Алтайлес» пытается в Верховном суде вернуть себе арендованные участки

«Каменский ЛДК», входящий в структуру холдинга «Алтайлес», пытается вернуть себе участки общей площадью 0,5 млн га леса, которые ранее выдавались компании под реализацию инвестпроекта, пишет «Интерфакс».

Лес, сосны.
Лес, сосны.
CC0

В этом споре представители «Каменского ЛДК» дошли до Верховного суда России. Согласно материалам картотеки арбитражных дел, по одному из требований холдинг уже получил отказ в передаче дела Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.

Важно то, отмечает «Интерфакс», что суд поддержал выводы апелляции и кассации о том, что ЛДК незаконно передал права аренды лесных участков, выделенных ему Минприроды Алтайского края под приоритетный инвестпроект, другому юридическому лицу — компании «Алеусский лес». При этом деятельность последнего не связана с реализацией этого проекта.

«С момента незаконной передачи прав по договору аренды „Каменский ЛДК“ прекратил осуществлять мероприятия по освоению лесов, а также развитию лесной промышленности, закрепленные в статье 12 Лесного кодекса РФ, договоре аренды и приоритетном инвестиционном проекте, что подтверждает существенное нарушение договора», — говорится в определения Верховного суда.

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