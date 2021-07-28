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Экономика
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«Алтайлесмаш» наращивает уровень компетенций в сфере бережливого производства

Обучение инструментам бережливого производства прошло 14 июля для специалистов ООО Завод «Алтайлесмаш».

Участники рабочей группы ООО Завод «Алтайлесмаш»
Участники рабочей группы ООО Завод «Алтайлесмаш»
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Тренинг для сотрудников предприятия в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» организовали эксперты Регионального центра компетенций Алтайского края.

Семинар «5С на производстве» позволил участникам рабочей группы и сотрудникам производства актуализировать свои знания по организации эффективного и безопасного рабочего места, а также обсудить траекторию внедрения и сроки реализации пошаговых мероприятий на сборочном участке.

Система 5C устанавливает пять шагов. Их выполнение направлено на поддержание порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энергии для повышения производительности, предотвращения несчастных случаев, снижения загрязнения окружающей среды.

Кроме того, реализация данных шагов создает условия для стабильного и оптимального выполнения операций.

Обучение «Производственному анализу» раскрыло методику использования почасового производственного анализа, который направлен на своевременное получение точных данных о ходе выполнения программы производства на любом из этапов изготовления продукции и быстрое решение возникающих на производстве проблем. Результатом обучения стал выбор шаблона ведения производственного анализа и понимание необходимости актуализировать внутренние документы предприятия.

В ходе тренинга сотрудники завода ознакомились с отраслевыми примерами и лучшими практиками по внедрению инструментов бережливого на предприятиях-участниках нацпроекта.

После пройденного обучения участники рабочей группы продолжат внедрять инстременты бережливого производства по созданию эталонного участка пилотного потока «Оптимизация процесса производства машины гусеничной ТЛ-5.1».

Это позволит снизить количество потерь в процессе и нестабильность производства, а также даст возможность увеличить качество и сократить время производственного цикла.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

#АЦКР #Производительность_труда #национальный_проект #рцк #Алтайский_край #ЛидерИзменений

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