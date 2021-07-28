«Алтайлесмаш» наращивает уровень компетенций в сфере бережливого производства

Тренинг для сотрудников предприятия в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» организовали эксперты Регионального центра компетенций Алтайского края.

Семинар «5С на производстве» позволил участникам рабочей группы и сотрудникам производства актуализировать свои знания по организации эффективного и безопасного рабочего места, а также обсудить траекторию внедрения и сроки реализации пошаговых мероприятий на сборочном участке.

Система 5C устанавливает пять шагов. Их выполнение направлено на поддержание порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энергии для повышения производительности, предотвращения несчастных случаев, снижения загрязнения окружающей среды.

Кроме того, реализация данных шагов создает условия для стабильного и оптимального выполнения операций.

Обучение «Производственному анализу» раскрыло методику использования почасового производственного анализа, который направлен на своевременное получение точных данных о ходе выполнения программы производства на любом из этапов изготовления продукции и быстрое решение возникающих на производстве проблем. Результатом обучения стал выбор шаблона ведения производственного анализа и понимание необходимости актуализировать внутренние документы предприятия.

В ходе тренинга сотрудники завода ознакомились с отраслевыми примерами и лучшими практиками по внедрению инструментов бережливого на предприятиях-участниках нацпроекта.

После пройденного обучения участники рабочей группы продолжат внедрять инстременты бережливого производства по созданию эталонного участка пилотного потока «Оптимизация процесса производства машины гусеничной ТЛ-5.1».

Это позволит снизить количество потерь в процессе и нестабильность производства, а также даст возможность увеличить качество и сократить время производственного цикла.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

#АЦКР #Производительность_труда #национальный_проект #рцк #Алтайский_край #ЛидерИзменений