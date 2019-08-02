«Алтайприрода» обвинила подрядчика в срыве запуска нового туристического направления

Госучреждение «Алтайприрода» намерено расторгнуть контракт с фирмой «Контракт-Сибирь-Алтай", которая выиграла аукцион на обустройство экологической тропы в районе каскада водопадов на реке Шинок в Солонешенском районе. В госучреждении утверждают, что фирма не выполнила работы вовремя и сорвала запуск нового туристического направления. Фирма с этим не согласна и подала встречный иск.

Что требовали от подрядчика

Аукцион на выполнение работ по обустройству экологической тропы в заказнике «Каскад водопадов на реке Шинок» в Солонешенском районе завершился в октябре 2018 года. Выиграла его барнаульская фирма «Контракт-Сибирь-Алтай" — всю работу она взялась сделать чуть меньше чем за 3 млн рублей.

Между тем, техзадание предусматривало довольно большой объем работ. Территорию, по которой пролегает тропа, надо было очистить, тропу расширить. Установить беседки, туалеты, контейнеры, информационные щиты, указатели, навесы, настилы для палаток, оборудование кострищ, места для фотографирования.

На отдельных участках требовалось соорудить ступеньки (в том числе в скалах), оборудовать переходы по скалам и спуск к реке. На все эти и многие другие работы дали полтора месяца, то есть не более 45 дней.

Варианты благоустройства экологической тропы в заказнике «Каскад водопадов на реке Шинок». Документы аукциона. Варианты благоустройства экологической тропы в заказнике «Каскад водопадов на реке Шинок». Документы аукциона. Варианты благоустройства экологической тропы в заказнике «Каскад водопадов на реке Шинок». Документы аукциона.

Заявил о срыве направления

Однако в конце марта 2019 года «Алтайприрода» подала иск в суд и потребовала расторгнуть контракт с фирмой и вернуть 1 млн рублей. В суде ее представитель заявил, что подрядчик не ведет работы по договору уже четыре месяца, они не доделаны. Запуск нового туристического направления сорван, у «Алтайприроды» возникли убытки, указано в материалах арбитража.

Фирма с претензиями не согласилась и подала встречный иск. В нем она требует от «Алтайприроды» выплатить ей более 3 млн рублей. Обоснование иска в материалах суда пока не приводится.

Обе стороны потребовали провести экспертизу. Суд пошел им навстречу, экспертиза назначена. Эксперты должны будут разобраться, какой объем работ выполнен, соответствуют ли он локальной смете и техзаданию, выполнялись ли какие-то работы, не предусмотренные договором, а если да, то можно ли было обойтись без них и т. п. На время проведения экспертиз судебные заседания приостановлены.

Что такое каскад водопадов на реке Шинок

Каскад водопадов на реке Шинок — памятник природы, комплексный заказник краевого значения. В переводе с алтайского «шинок» — «обрывистая», «неприступная». Название реки связано с тем, что значительная часть долины реки проходит по каньону с высокими, неприступными скалами. На реке Шинок есть водопады: Большой Шинок, или Седой (высота более 70 метров), Рассыпной (10 метров), Скат (25 метров), указывает сайт «Добро пожаловать на Алтай».

Экологическая тропа к каскаду водопадов на реке Шинок находится в заказнике краевого значения и расположена в южной части Солонешенского района вблизи границы с Республикой Алтай — в бассейне реки Шинок.