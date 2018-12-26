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Экономика
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Алтайская фирма купила у депутата Госдумы один из самых больших элеваторов Новосибирской области

Предположительно за 400 миллионов рублей купила агрохолдинг «Половинновский элеватор» в Краснозерском районе Новосибирской области алтайская фирма «Элли». Об этом пишет «Наш дом Новосибирск».

Зерно.
Зерно.
СС0

«Половинновский элеватор» до продажи контролировался депутатом Госдумы Виктором Игнатовым. Вместе с ним фирмой владел и депутат заксобрания Новосибирской области Денис Субботин. В проданный агрохолдинг входит один из крупнейших элеваторов в соседней области. Также холдингу принадлежат более 30 га пашни в четырех хозяйствах и 2,6 тысячи голов скота.

Про фирму «Элли» известно, что это один из самых серьезных зернотрейдеров на Алтае. Ежегодно компания отгружает 350 тысяч тонн зерна и масличных культур. Она зарегистрирована в Барнауле. Владельцами являются предприниматели Сергей Меркулов и Эмиль Ишмухамедов. В 2015 году фирма с таким же названием, принадлежавшая Ишмухамедову и зарегистрированная в Новосибирске, была ликвидирована.

Представитель мукомольной отрасли рассказал altapress.ru, что Ишмухамедову принадлежат также Арбузовский элеватор в Павловском районе, «Хлебная база № 39» в Благовещенском районе (село Леньки) и хлебоприемный пункт в Мамонтово. У него также есть собственное сельхозпроизводство на площади около 20 тыс. гектаров в Мамонтовском районе. Предприниматель занимается крупными экспортными поставками зерна.

«Половинновский элеватор» расположен вблизи границы Новосибирской области с Алтайским краем.

А про Ишмухамедова пишут, что он развивает коневодство в Алтайском крае, владеет конезаводами и организует конноспортивные соревнования.

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