Алтайская фирма начала производство японской приправы долголетия

Японской приправы долголетия — это кунжутная соль, или, как ее еще называют, гомасио. Благодаря тому, что кунжут придает блюдам яркий вкус, уменьшается потребление соли, пояснили в компании «Специалист».

Ассортимент полезных продуктов, выпускаемых компанией, также пополнился гранолой — многокомпонентным натуральным продуктом на основе злаков, семян, сухофруктов и кедрового сиропа собственного приготовления.

В 2020 году производство биологически активных добавок к пище в Алтайском крае возросло на 36%. Всего предприятия региона выпустили 2,3 тыс. тонн этой продукции, это составило 17% от общего числа БАД в России. БАДы выпускают более 40 компаний.