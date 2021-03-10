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10 марта
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Экономика

Алтайская фирма начала производство японской приправы долголетия

Предприятие из Бийска «Специалист» начало производить японскую приправу долголетия, сообщает сайт правительства края.

На производстве бийского предприятия "Специалист".
На производстве бийского предприятия "Специалист".
ВК, "Специалист"

Японской приправы долголетия — это кунжутная соль, или, как ее еще называют, гомасио. Благодаря тому, что кунжут придает блюдам яркий вкус, уменьшается потребление соли, пояснили в компании «Специалист».

Ассортимент полезных продуктов, выпускаемых компанией, также пополнился гранолой — многокомпонентным натуральным продуктом на основе злаков, семян, сухофруктов и кедрового сиропа собственного приготовления.

В 2020 году производство биологически активных добавок к пище в Алтайском крае возросло на 36%. Всего предприятия региона выпустили 2,3 тыс. тонн этой продукции, это составило 17% от общего числа БАД в России. БАДы выпускают более 40 компаний.

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