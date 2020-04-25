Алтайская гречиха подорожала за год в два раза

Стоимость практически всех сельскохозяйственных культур за год в Алтайском крае значительно выросла, но больше всего подорожала гречка. Об этом свидетельствуют свежие данные Алтайкрайстата.

Средняя цена за тонну гречихи составила в марте 26 623 рубля. Это более чем в два раза (209%) дороже, чем было в марте прошлого года.

Также значительно за год подорожал овес — 8733 рубля за тонну (143%) и рожь (до 13 128 рублей за тонну или 160%).

Пшеница также немного прибавила в цене в среднем 10%: за тонну в марте платили около 12 500 рублей.

Снизились цены на алтайский подсолнечник, бобы и просо. Тем не менее, в среднем стоимость зерновых и зернобобовых культур Алтайского края возросла на 25% за прошедший год.