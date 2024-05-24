Недавно компания «СиСорт» разработала оптический сортировщик узкой направленности, сообщает краевой минпромэнерго . Аппарат предназначен для сортировки кофейных зерен. До этого сортировщики кофе были только импортные.

Что за агрегат

Оптический сортировщик, он же фотосепаратор, выполняет сортировку любого сыпучего материала. Делает он это за счет анализа цвета объектов, применяя при этом как монохромные камеры, так и цветные.

Новый фотосепаратор для сортировки кофе. csort

Новый аппарат местного производителя очищает сырье кофе от палочек, камней, недозревших, колотых и пережаренных зерен, кофейной вишни, кукурузы, бобов, костей, скорлупы орехов. В общем, делает так, чтобы кофейные зерна оказывались в том виде, в котором мы привыкли видеть их на прилавках магазинов. Ничего лишнего.

Сортирует он 500-700 кг продукта в час.

В чем преимущества

Во-первых, узкоспециализированный сортировщик обходится дешевле, чем многофункциональное оборудование.

Во-вторых, это еще один шаг в импортозамещении. Уникальное оборудование, которое ранее поставлялось только из-за рубежа.

Кофейные зерна. открытые источники (CC0)

В-третьих, ввиду узкой специализации и не самой высокой производительности (которая при сортировке кофе и не требуется) цена аппарата ниже, чем у универсального.

В-четвертых, эта машина более компактная, высотой чуть больше полутора метров. Таков был запрос от покупателей оборудования:

«Наши аппараты и ранее работали на сортировке кофе, но от покупателей пришли новые пожелания. Дело в том, что помещения для жарки и фасовки кофе, как правило, не очень большие, — отметил менеджер барнаульского подразделения «СиСорт» Илья Лукьянов. — Поэтому покупатели попросили сделать аппарат более компактным. Кроме того, для кофе не нужна большая производительность, при этом нашим клиентам хотелось бы, чтобы фотосепаратор стоил дешевле. Мы учли это, кофейный аппарат в ширину всего 720 мм, в глубину — 1420 мм, а его высота — 1600 мм. Он стоит в пределах полутора миллионов рублей».

В-пятых, это оборудование высокоточное. Эту характеристику можно дополнительно усилить, установив инфракрасные камеры.

Аппарат также оснащен системой CSortCloud. Она осуществляет удаленный мониторинг и анализ работы фотосепаратора, а также контролирует ресурс комплектующих и при необходимости рекомендует их замену. Система оперативно реагирует на сбои и проблемы в работе и сразу же сигнализирует о неполадках.

Зачем именно для кофе

Сейчас на рынке появляется спрос на узкоспециализированное оборудование. Компания отвечает на потребности времени. Так, в прошлом году в ней разработали отдельный фотосепаратор для риса.

Ранее все фотосепараторы производителя были универсальными. В них была возможность настроить сортировку различных продуктов. Теперь же нет нужды переплачивать за ненужные функции. Илья Лукьянов подчеркнул, что новый аппарат разрабатывали специально для компаний, которые занимается обжаркой и фасовкой кофе. Первый кофейный фотосепаратор уже приобрела компания из Москвы.

Кофе зерна. ССО

Компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Предприятие входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Головной офис компании находится в Барнауле, подразделения предприятия работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Компания также выпускает металлические площадки под фотосепараторы, транспортное оборудование (нории, конвейеры).

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