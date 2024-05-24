Что за агрегат
Оптический сортировщик, он же фотосепаратор, выполняет сортировку любого сыпучего материала. Делает он это за счет анализа цвета объектов, применяя при этом как монохромные камеры, так и цветные.
Новый аппарат местного производителя очищает сырье кофе от палочек, камней, недозревших, колотых и пережаренных зерен, кофейной вишни, кукурузы, бобов, костей, скорлупы орехов. В общем, делает так, чтобы кофейные зерна оказывались в том виде, в котором мы привыкли видеть их на прилавках магазинов. Ничего лишнего.
Сортирует он 500-700 кг продукта в час.
В чем преимущества
Во-первых, узкоспециализированный сортировщик обходится дешевле, чем многофункциональное оборудование.
Во-вторых, это еще один шаг в импортозамещении. Уникальное оборудование, которое ранее поставлялось только из-за рубежа.
В-третьих, ввиду узкой специализации и не самой высокой производительности (которая при сортировке кофе и не требуется) цена аппарата ниже, чем у универсального.
В-четвертых, эта машина более компактная, высотой чуть больше полутора метров. Таков был запрос от покупателей оборудования:
«Наши аппараты и ранее работали на сортировке кофе, но от покупателей пришли новые пожелания. Дело в том, что помещения для жарки и фасовки кофе, как правило, не очень большие, — отметил менеджер барнаульского подразделения «СиСорт» Илья Лукьянов. — Поэтому покупатели попросили сделать аппарат более компактным.
Кроме того, для кофе не нужна большая производительность, при этом нашим клиентам хотелось бы, чтобы фотосепаратор стоил дешевле. Мы учли это, кофейный аппарат в ширину всего 720 мм, в глубину — 1420 мм, а его высота — 1600 мм. Он стоит в пределах полутора миллионов рублей».
В-пятых, это оборудование высокоточное. Эту характеристику можно дополнительно усилить, установив инфракрасные камеры.
Аппарат также оснащен системой CSortCloud. Она осуществляет удаленный мониторинг и анализ работы фотосепаратора, а также контролирует ресурс комплектующих и при необходимости рекомендует их замену. Система оперативно реагирует на сбои и проблемы в работе и сразу же сигнализирует о неполадках.
Зачем именно для кофе
Сейчас на рынке появляется спрос на узкоспециализированное оборудование. Компания отвечает на потребности времени. Так, в прошлом году в ней разработали отдельный фотосепаратор для риса.
Ранее все фотосепараторы производителя были универсальными. В них была возможность настроить сортировку различных продуктов. Теперь же нет нужды переплачивать за ненужные функции. Илья Лукьянов подчеркнул, что новый аппарат разрабатывали специально для компаний, которые занимается обжаркой и фасовкой кофе. Первый кофейный фотосепаратор уже приобрела компания из Москвы.
Компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Предприятие входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения.
Головной офис компании находится в Барнауле, подразделения предприятия работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Компания также выпускает металлические площадки под фотосепараторы, транспортное оборудование (нории, конвейеры).
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