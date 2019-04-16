Алтайская компания собирается делать миллионы ящиков для киргизских овощей

По словам Николая Бушкова, генерального директора предприятия, на «Алтай-Форесте» готовы производить до 20 млн ящиков из лущеного шпона в год. Они будут любых размеров под разные фрукты и овощи.
Николай Бушков,
генеральный директор компании «Алтай-Форест»:
Киргизия — это республика, которая производит много этой продукции и при этом не имеет возможности выпуска тары в больших объемах. Мы же можем сегодня это делать.
Предстоит решить еще вопросы логистики. Скажем, в сборном виде в вагоне можно увезти 3,8 тыс. ящиков, а отдельными элементами — 20 тысяч.
«Алтай-Форест» уже много лет сотрудничает с киргизскими предприятиями, поставляет пиломатериалы и погонажные изделия.