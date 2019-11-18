Алтайская компания стала лауреатом конкурса «Здоровое поколение» и строит большие планы на будущее

Научно-производственная фирма «Пчела и человек» стала победителем представительного конкурса «Здоровье от Алтая» в рамках ярмарки-выставки «Здоровое поколение».

Компания выдвинула на конкурс натуральный апифитокомплекс «Прополис + имбирь», используемый для профилактики простудных заболеваний. Именно он принес победу организации в номинации «Лучшая оздоровительная продукция». Компанию на выставке представляла менеджер Вера Мирошникова.

О своей продукции

«Пчела и человек» показала на ярмарке-выставке в Барнауле весь ассортимент выпускаемой продукции: таблетированные и капсулированные формы, сиропы, сбитни, медовые композиции и т.д.

Новинка «Прополис + имбирь» была выдвинута на конкурс «Здоровье от Алтая», где заняла первое место в номинации «Лучшая оздоровительная продукция». И выставка-ярмарка, и конкурс были организованы администрацией города Барнаула.

Вера Мирошникова:

Особенность продукта — его 100%-ная натуральность и выраженное оздоровительное воздействие на организм.

О будущем компании

«Пчела и человек» в два раза увеличила мощность своих предприятий в 2017 году, что позволило компании расширить ассортимент выпускаемой продукции и изготавливать её под собственной торговой маркой. По словам Веры Мирошниковой, компания в дальнейшем планирует увеличивать разнообразие изготавливаемой продукции.

О пользе ярмарки для компании

Вера Мирошникова считает, что участие в ярмарке помогло компании значительно расширить клиентскую базу, что способствовало увеличению продаж.

Выставка, по её мнению, позволяет находить способы оптимизации производственных процессов, повышать конкурентоспособность компании и увеличивать её репутационный капитал.

Вера Мирошникова также отметила высокий уровень организации выставки — она выразила благодарность администрации Барнаула и Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Вера Мирошникова:

Надеемся, что подобные мероприятия будут проводиться в Алтайском крае чаще и на постоянной основе.

Справка:

Первая специализированная ярмарка-выставка «Здоровое поколение» проводилась администрацией города совместно с Алтайской региональной общественной организацией «Профессиональная Ассоциация натуральной медицины, специалистов по натуропатии и натуротерапии», ООО «Юнитек» и ООО «Алтайская ярмарка» в рамках реализации муниципальной программы развития предпринимательства в Барнауле. Цель конкурса — способствовать сохранению психического здоровья детей и подростков Российской Федерации. В Барнауле выставка проходила 20 и 21 сентября 2019 года. Свыше 50 компаний составили экспозицию выставки, её посетило более 1200 человек.