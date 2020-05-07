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Экономика

Алтайская прокуратура проверила цены на продукты и лекарства

Прокуратура Алтайского края проверила 33 торговых предприятия и 68 аптек на предмет завышения цен на продукты питания, товары первой необходимости, лекарства и средства индивидуальной защиты, сообщает сайт ведомства.

Магазин продуктов. Овощи.
Магазин продуктов. Овощи.
СС0

На «горячую линию» прокуратуры поступило 115 обращений от жителей края. В деятельности отдельных хозяйствующих субъектов вскрыты нарушения.

Например, прокурор Ключевского района установил факт нарушения прав потребителей в магазине «Магнит» при продаже продуктов питания по ценам, превышающим обозначенные на ценниках. Директору магазина вынесено представление и возбуждено административное дело по ст.14.7 КоАП РФ.

В связи с выявленным фактом повышения цены на сахар в магазине «Аникс» прокурор Бийска вынес предостережение директору торгового предприятия.

Прокурор Угловского района возбуждил дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя: в торговом зале в «уголке потребителя» не было сведений о предельных торговых надбавках на лекарственные препараты указанной категории.

В вину предпринимателю вменили также отсутствием в продаже таблеток «Висмут трикалия», «Лоперамид» и сиропа «Лоратадин». Аналогичное нарушение явилось основанием для внесения прокурором Панкрушихинского района представления директору аптечного пункта компании «Аптеки Алтая».

Проверки необоснованного повышения цен на продукты питания, товары первой необходимости, лекарственные препараты и медицинские изделия продолжаются.

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