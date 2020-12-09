Алтайские аграрии по заработанным деньгам переплюнули даже «золотой» 2016 год

По его словам, доля прибыльных хозяйств по итогам 9 месяцев составляет 91,5%.
«Даже в 2016 году, золотом для сельского хозяйства, этот показатель был на уровне 90%", — уточнил Чеботаев.
Почти на 40% по сравнению с прошлым годом может вырасти и чистая прибыль. В минсельхозе края полагают, что по итогам непростого 2020 года она составил по отрасли 18 млрд рублей.
Рентабельность аграрного производства прогнозируется на уровне 30% с учетом господдержки, без нее — 26%.
При этом в министерстве не скрывают, что не все подотрасли в финансовом плане демонстрируют рост.
Так, рентабельность животноводства, которое и раньше не считалось денежным клондайком, в 2020 году, скорее всего, снизится с 18 до 16%.
По словам Александра Чеботаева, это связано со снижением закупочных цен на молоко и мясо, которое наблюдалось в течение года, и повышением затрат на покупку кормов.
Несмотря на засуху сформировать необходимую кормовую базу в регионе удалось, но стоимость кормов выросла.