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Экономика

Алтайские аграрии по заработанным деньгам переплюнули даже «золотой» 2016 год

Сельское хозяйство Алтайского края в 2020 году может побить все рекорды по объему чистой прибыли и рентабельности производства. Об этом на заседании правительства 9 декабря сообщил профильный министр Александр Чеботаев.

В Алтайском крае началась посевная кампания.
В Алтайском крае началась посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

По его словам, доля прибыльных хозяйств по итогам 9 месяцев составляет 91,5%.

«Даже в 2016 году, золотом для сельского хозяйства, этот показатель был на уровне 90%", — уточнил Чеботаев.

Почти на 40% по сравнению с прошлым годом может вырасти и чистая прибыль. В минсельхозе края полагают, что по итогам непростого 2020 года она составил по отрасли 18 млрд рублей.

Рентабельность аграрного производства прогнозируется на уровне 30% с учетом господдержки, без нее — 26%.

При этом в министерстве не скрывают, что не все подотрасли в финансовом плане демонстрируют рост.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Так, рентабельность животноводства, которое и раньше не считалось денежным клондайком, в 2020 году, скорее всего, снизится с 18 до 16%.

По словам Александра Чеботаева, это связано со снижением закупочных цен на молоко и мясо, которое наблюдалось в течение года, и повышением затрат на покупку кормов.

Несмотря на засуху сформировать необходимую кормовую базу в регионе удалось, но стоимость кормов выросла.

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