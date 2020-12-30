Пандемия, засуха и удивительно хороший урожай. Как алтайские аграрии пережили ковидный 2020-й

Уходящий год стал для алтайских аграриев настоящим испытанием. Пандемия, дестабилизировавшая экономическую ситуацию в стране, безусловно, скорректировала планы, но по-настоящему по региональному АПК ударила непогода. Из-за засухи сельское хозяйство Алтайского края могло остаться без половины прогнозируемого урожая. Тем не менее сезон-2020 показал в целом неплохой результат. Положительная статистика внушает оптимизм, которым эксперты были готовы поделиться друг с другом.

Оптимистичный настрой

Встреча прошла на базе регионального министерства сельского хозяйства в онлайн-формате. Она собрала ведущих представителей регионального сектора АПК.

В обсуждении сложностей 2020 года и перспектив развития в 2021-м участвовали заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин, представители банковского сектора, директор сельхозпредприятия «Степное» Петр Боос, руководитель фермерского хозяйства в Косихинском районе Владимир Устинов, директор «КХ Зайцев» Анатолий Зайцев, руководитель сельхозпредприятия «Колос» из Локтевского района Сергей Бенслер и т. д.

Экспертный совет , посвященный сельскому хозяйству. Дмитрий Лямзин.

Первым обсуждался вопрос о влиянии пандемии и засухи на отрасль. Замминистра сельского хозяйства региона Николай Халин отметил, что аграрии в этом году столкнулись с большими сложностями. Экономическая ситуация и погодные условия, от которых напрямую зависит объем урожая, поставили перед аграриями новые задачи, требующие незамедлительных решений. Бизнесмены были вынуждены сменить стратегию и тактику посевной кампании.

Николай Халин,

замминистра сельского хозяйства Алтайского края:

Менялась сортовая политика. В большинстве хозяйств были подготовлены собственные семена, но с учетом погодных пертурбаций пришлось спешно закупать новые. Нужно было пересмотреть всю агрономическую политику, выбирать новую стратегию посева — ультрараннюю, среднюю или ждать позднего срока. Аграрии это прочувствовали на себе, некоторые на время останавливали посевные, чтобы оценить погодную ситуацию.

Тем не менее итоги прошедшего сезона внушают оптимизм. Это отметили все эксперты совета. В целом год показал себя продуктивным. Это доказывают цифры статистики.

В 2020 году собрано: гречихи — 500 тыс. тонн;

зерновых и зернобобовых — 4,2 млн тонн;

подсолнечника — 600 тыс. тонн и т. д.

Аграрии готовы к посевной-2021

Как отмечают эксперты, собранного урожая по всем позициям хватит, чтобы не только обеспечить сырьем перерабатывающую промышленность края, но и заняться экспортом.

Кроме того, Алтайский край вышел на лидирующие позиции по производству мяса и молока.

Экспертный совет , посвященный сельскому хозяйству. Дмитрий Лямзин.

Владимир Устинов, руководитель фермерского хозяйства в Косихинском районе, отметил, что за 33 года работы его хозяйство впервые в полной мере ощутило, что такое засуха.

Владимир Устинов

руководитель фермерского хозяйства в Косихинском районе:

Ударила она не так жестко, как можно было бы предположить. Например, потери моего хозяйства составили всего 25%. Ничего страшного не произошло. Мы занимаемся производством семян алтайских сортов. Больше всего спросом пользуется гречиха. Ее уже закупили большинство хозяйств Алтайского края.

Как подчеркнул эксперт, тенденция такова, что алтайские семена покупают преимущественно аграрии других регионов, в частности Красноярского края. Активно скупает материал для посадки Монголия. Она готова выкупить все семена алтайского производителя.

Экспертный совет , посвященный сельскому хозяйству. Дмитрий Лямзин.

Финансовая помощь

Эксперты отдельно отметили роль государства и банков в решении самых сложных — финансовых — задач агропромышленного комплекса. Без субсидирования этот год прошел бы не так просто.

Более подробно о работе с рынком АПК рассказали представители ведущих финансовых организаций.

Николай Бойко. Дмитрий Лямзин.

Так, Николай Бойко, директор алтайского филиала Россельхозбанка, рассказал, что, несмотря на ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, было зафиксировано устойчивое финансирование АПК. Об этом говорят цифры: Россельхозбанк финансово поддержал аграриев на общую сумму в 8,5 млрд рублей. Из них 5,4 млрд — на проведение сезонных работ.

Николай Бойко,

директор алтайского филиала Россельхозбанка:

Финансирование кредитов на проведение сезонных полевых работ с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 56%, финансирование агропромышленного комплекса возросло на 55%. Несмотря на пандемию, отрасль активно развивалась в направлении инвестиционных вовлечений. Поэтому мы считаем, что год был успешным как для нас, так и для наших клиентов.

Экспертный совет , посвященный сельскому хозяйству. Дмитрий Лямзин.

Далее Николай Бойко напомнил о государственной программе комплексного развития сельских территорий, в рамках которой настоящим открытием стал такой кредитный продукт, как сельская ипотека. У него исторически минимальная процентная ставка: 2,7% годовых для массового сегмента и 1,9% — для зарплатных клиентов.

Николай Бойко,

директор алтайского филиала Россельхозбанка:

С начала старта сельской ипотеки в марте этого года, было выдано кредитов на общую сумму, превышающую миллиард рублей. За этой цифрой стоит улучшение жилищных условий свыше 700 семей Алтайского края. Мы постоянно проводим мониторинг и, опираясь на его результаты, могу сказать, что преимущественно это семейные пары в возрасте от 35 до 40 лет.

Наталия Кочеткова. Дмитрий Лямзин.

В то же время Наталия Кочеткова, заместитель управляющего по корпоративному и инвестиционному бизнесу банка «Открытие» в Алтайском крае, отметила, что финансовая организация является уполномоченной по реализации двух основных механизмов льготного кредитования — постановлений правительства РФ № 512 (связано с экспортом продукции) и № 1528 (льготное кредитование АПК на внутреннем рынке). Банк входит в десятку крупнейших участников этих программ.

Наталия Кочеткова,

заместитель управляющего по корпоративному и инвестиционному бизнесу банка «Открытие» в Алтайском крае:

По постановлению № 512 в банке уже реализовано несколько проектов, в этом году получены субсидии в размере 34 млн рублей. По постановлению № 1528 на компенсацию недополученных банком доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям — организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, банком было получено порядка 212 млн рублей субсидий.

Кроме того, «Открытие» работает с аграриями в направлении пополнения оборотных средств и инвестиций.

В завершение своего выступления Наталия Кочеткова отметила, что в целом отрасль АПК в 2021 году остается для банка одним из приоритетных направлений работы.

Экспертный совет , посвященный сельскому хозяйству. Дмитрий Лямзин.

Направленная поддержка

Отдельно отметим, что в любой, даже самой сложной ситуации АПК поддерживают не только банки.

По словам Риммы Москвитиной, руководителя Центра поддержки экспорта Алтайского фонда МСП, оперативные данные Федеральной таможенной службы свидетельствуют о том, что за девять месяцев (с января по сентябрь 2020 года) экспорт продукции АПК из региона достиг почти 244 миллионов долларов. Это на 15% выше, чем за тот же период 2019 года.

Римма Москвитина. Фото: Дмитрий Лямзин

Римма Москвитина,

руководитель Центра поддержки экспорта Алтайского фонда МСП:

На 1 декабря 2020 года центр оказал помощь более чем 200 компаниям сельскохозяйственной сферы. Учитывая, что всего к нам в этот период обратилось более 600 компаний, доля предпринимателей, реализующих продукцию АПК, составляет более 30% в общем количестве получателей поддержки.

Она добавила, что самыми востребованными оказались консультации по логистике, правовым и таможенным аспектам экспорта, услуги по переводу на иностранный язык коммерческих материалов предпринимателей, защита их интеллектуальной собственности на зарубежных рынках и обучение.

Экспертный совет , посвященный сельскому хозяйству. Дмитрий Лямзин.

Римма Москвитина,

руководителя Центра поддержки экспорта Алтайского фонда МСП:

Впечатляющий рост показали кедровые орехи, мед и лекарственные травы. Их поставки в Германию, Испанию и другие страны увеличились на 5 миллионов долларов. Вдвое вырос экспорт свекловичного жома — его отгружают в Латвию, Финляндию и Казахстан. Хорошие показатели у соевых бобов, семян рапса, льна и прочих масличных культур.

Объем экспорта уже превысил 95% от запланированного, что внушает оптимизм аграриям-экспортерам. В сложное время экономика аграрного края смогла адаптироваться и даже показать прирост в одной из ключевых отраслей.