Алтайские аграрии вновь налегают на гречиху, стремительно взлетевшую в цене

Алтайские сельхозпроизводители вновь увеличили посевы гречихи и масличных культур. Сергей Серов, вице-спикер и председатель аграрного комитета АКЗС, обозначил это как «процесс корректировки посевных площадей». До недавнего времени зерно гречихи растет в цене, несмотря на ограничения на экспорт.

Гречневые качели

По словам Сергея Серова, в текущем году посевная площадь гречихи составит 509,8 тыс. гектаров, что на 23,8 тыс. больше, чем в 2020 году. Впрочем, это не рекорд: по данным «Алтайкрайстата», в 2017 году гречихой засеяли 750 тыс. гектаров, и уже в начале 2018 года гречиха стоила дешевле тонны фуражного зерна — 5,5 тыс. рублей за тонну, напомнил The Bell.

Но в 2021 году качели пошли вверх: гречневая крупа, по данным Росстата, в одном только мае подорожала на 2,7%. Эксперты полагали: разогнал рост цен экспорт.

И вот с 5 июня введен запрет на экспорт гречихи и гречневой крупы, задача которого — сохранить необходимые объемы продукции на внутреннем рынке и не допустить роста цен на зерно и крупу.

Уборка гречихи Олег Богданов

Однако в последнюю неделю перед введением запрета существенно возросла закупочная цена гречихи, по которым зерно приобретали элеваторы.

Так, с 27 мая по 4 июня цена тонны гречихи в Алтайском крае возросла на 5 тыс. рублей, достигнув 43 тыс., данные, полученные по опросам зерноперерабатывающих предприятий, приводит «Алтайская Нива».

В рознице гречневая крупа по-прежнему дорожает, хотя и не столь существенно, как раньше. С 1 по 7 июня она прибавила в цене 0,7%. А с начала года — 8%, сообщил Росстат.

Гречка. Олег Богданов

Эффект запрета

Сработал ли запрет на экспорт? Судя по комментариям законодателя, об этом рано говорить.

«Оценку эффективности моратория на экспорт гречихи и продуктов ее помола делать преждевременно, главная задача — это стабилизировать цены», — прокомментировал Сергей Серов в ходе интернет-конференции.

Так или иначе — запрет введен до 31 августа 2021 года.

Подсолнечник. СС0.

Серов также рассказал, что в Алтайском крае в этом году отмечен рост площадей масличных культур до 1,2 млн. га (что на 118 тыс. га больше, чем в 2020 году).

В частности площадь посевных под лен составила 183 тыс. га, что на 42 тыс. га больше, чем в 2020 году. Активно выращивают лен в следующих районах Алтайского края: Шипуновском, Романовском, Панкришихинском, Локтевском, Родинском и Мамонтовском.

В целом за последние три года по Алтайскому краю посевная площадь зерновых и зернобобовых культур увеличилась на 2%.