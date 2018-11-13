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Экономика
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Алтайские чиновники пытаются расторгнуть контракт с одним из арендаторов игорной зоны

Краевое управление по внешним связям, туризму и курортному делу через суд пытается расторгнуть договор и взыскать компенсацию с комании «РГТ-Сибирь» — резидента игорной зоны «Сибирская монета». Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на документы Арбитражного суда Алтайского края.

Казино.
Казино.
СС0

С инвестора требуют 56 млн рублей. Из них 55 млн рублей — неосвоенные капиталовложения, остальное — долг за аренду, пеня и штрафы. Также власти требуют расторжения четырех соглашений о реализации инвестпроектов

В мае 2018 года суд уже обязал несостоявшегося арендатора выплатить 1,3 млн рублей. Тогда аналогичный иск на 55 млн рублей суд отклонил из-за несоблюдения претензионного порядка урегулирования спора.

Компания «РГТ-Сибирь» в 2014 году заявила о планах построить в игорной зоне «Сибирская монета» развлекательный комплекс с казино. Тогда же инвестор заключил с туруправлением договоры на пятилетнюю аренду четырех земельных участков. Проект планировали реализовать к весне 2019 года, но строительство так и не началось.

До сих пор в игорной зоне работает только один арендатор — комплекс казино Altai Palace.

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