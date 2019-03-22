Насколько алтайские чиновники оказались беднее сибирских коллег

В органах исполнительной власти края чиновники получали в среднем 42 296 рублей (+6,4% к 2017 году).
Как зарабатывают чиновники в других регионах СФО
- Новосибирская область — 62 605 рублей,
- Тыва — 61 616 рублей,
- Томская область — 60 068 рублей,
- Красноярский край — 56 870 рублей,
- Иркутская область — 58 130 рублей,
- Омская область — 52 768 рублей, Кемеровская область — 51 829 рублей,
- Республика Хакасия — 51 135 рублей,
- Республики Алтай — 42 418 рублей.
Также Росстат отмечает, что средняя заработная по Алтайскому краю — 29 259 рублей (+12,2%).