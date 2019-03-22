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Экономика

Насколько алтайские чиновники оказались беднее сибирских коллег

Чиновники Алтайского края оказались в хвосте списка по уровню средней зарплаты за 2018 год среди регионов СФО. Тем не менее эти суммы заметно выше, чем средняя зарплата по краю. Статистику опубликовал Росстат.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова

В органах исполнительной власти края чиновники получали в среднем 42 296 рублей (+6,4% к 2017 году).

Как зарабатывают чиновники в других регионах СФО

  • Новосибирская область — 62 605 рублей,
  • Тыва — 61 616 рублей,
  • Томская область — 60 068 рублей,
  • Красноярский край — 56 870 рублей,
  • Иркутская область — 58 130 рублей,
  • Омская область — 52 768 рублей, Кемеровская область — 51 829 рублей,
  • Республика Хакасия — 51 135 рублей,
  • Республики Алтай — 42 418 рублей.

Также Росстат отмечает, что средняя заработная по Алтайскому краю — 29 259 рублей (+12,2%).

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