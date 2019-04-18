Алтайские депутаты выступили против приватизации уникального молочного завода «Модест»

Большинство депутатов Алтайского заксобрания считают нецелесообразным продажу молочного завода «Модест». Об этом в обращении к губернатору Виктору Томенко сообщил председатель АКЗС Александр Романенко. В АКЗС предложили не включать предприятие в прогнозный план приватизации.

Депутаты ссылаются на то, что «Модест» — перспективное, финансово устойчивое госпредприятие, поставляющее на рынок качественное детское питание.

«Предприятие ежегодно работает с чистой прибылью, производит отчисления в бюджеты всех уровней, в том числе в краевой и местный. Объем выручки за 2018 год составил 264,8 млн рублей. Продукция поставляется более чем в 700 магазинов по Сибирскому Федеральному округу. На предприятии работает 72 человека. Уровень среднемесячной заработной платы составляет 30 тыс. рублей», — говорится в обращении депутатов.

Также, по мнению Александра Романенко, не изучены возможные последствия продажи единственного в регионе завода по производству детского питания на молочной основе. В этой связи депутаты просят губернатора не включать предприятие в прогнозный план приватизации.

Почему решили продавать «Модест»?

О том, что барнаульский завод детского питания может быть выставлен на продажу стало известно на прошлой неделе. Соответствующее извещение поступило депутатам АКЗС от министерства имущественных отношений края.

В Алтайпищероме altapress.ru пояснили, что предприятие курирует именно минимущество, оно и принимает подобные решения. «Предприятие надо развивать, но оно ограничено имеющимся земельным участком», — сообщил начальник ведомства Александр Большаков.

Ранее стало известно, что на торги будут выставлять еще один крупный обьект в краевой столице — барнаульский элеватор. По поводу его продажи никаких возражений у алтайских депутатов пока не возникло.