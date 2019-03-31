Алтайские депутаты Госдумы предлагают увеличить список профессий с досрочными пенсиями

Депутаты Госдумы от Алтайского края негативно отреагировали на идею об отмене права работниц в сельской местности на сокращенную рабочую неделю. Они планируют внести коррективы в Закон о досрочных пенсиях при достижении 30-летнего аграрного стажа, пишут vesti22.tv.

Инициатива об отмене права на сокращенную неделю внесена Министерством труда и соцзащиты и включена в годовой план мероприятий Российской трехсторонней комиссии.

С 1930-х годов женщины в селах имеют право работать не 40, а 36 часов в неделю, при этом получая полную зарплату. Минтруд предлагает уравнять женщин с мужчинами, забрав у тех четыре льготных часа.

Инициатива затронет интересы около 13 млн сельских женщин. Член комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Иван Лоор вошел в состав рабочей группы по внесению изменений в Закон о досрочных пенсиях при достижении 30-летнего аграрного стажа.

Депутаты Госдумы от Алтайского края также предлагают расширить список профессий, чтобы, кроме доярок и трактористов, в него попали сельские строители, учетчики, экономисты, а также исключить норму, по которой аграрии с необходимым стажем, переехав в город, теряют право на эту льготу.