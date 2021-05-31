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Экономика

Алтайские фермеры объединились, чтобы хорошенько заработать на телочках

В Алтайском крае появился еще один сельскохозяйственный кооператив, который назвали «Агростарт Шипуново». На сегодняшний день его членами стали 10 фермеров района с далеко идущими планами.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

«Агростарт Шипуново» отмечен на краевом уровне. Минсельхоз региона выделил кооперативу грант в объеме 39,5 млн рублей.

Агростартаперы активно осваивают бюджетные средства. Два шипуновских предпринимателя Юлия Братусь и Иван Козилов уже приобрели 49 голов крупного рогатого скота молочной продуктивности.

Предприниматели Максим Забило и Галина Морару уже заключили договора на поставку скота, ожидается что в ближайшие дни в их хозяйства приедут еще около 50 голов животных.

Кроме того, аграрии ведут переговоры и подписывают контракты на поставку техники для заготовки кормов и молочного оборудования.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Напомним, что поддержка агростартапов в стране работает уже третий год. Благодаря реализации мер поддержки в регионе создано четыре кооператива в Немецком национальном, Волчихинском, Краснощековском и Шипуновском районах.

За весь период реализации нацпроекта на эти цели выделено 188,7 млн. рублей.

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