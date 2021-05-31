Алтайские фермеры объединились, чтобы хорошенько заработать на телочках

«Агростарт Шипуново» отмечен на краевом уровне. Минсельхоз региона выделил кооперативу грант в объеме 39,5 млн рублей.
Агростартаперы активно осваивают бюджетные средства. Два шипуновских предпринимателя Юлия Братусь и Иван Козилов уже приобрели 49 голов крупного рогатого скота молочной продуктивности.
Предприниматели Максим Забило и Галина Морару уже заключили договора на поставку скота, ожидается что в ближайшие дни в их хозяйства приедут еще около 50 голов животных.
Кроме того, аграрии ведут переговоры и подписывают контракты на поставку техники для заготовки кормов и молочного оборудования.
Напомним, что поддержка агростартапов в стране работает уже третий год. Благодаря реализации мер поддержки в регионе создано четыре кооператива в Немецком национальном, Волчихинском, Краснощековском и Шипуновском районах.
За весь период реализации нацпроекта на эти цели выделено 188,7 млн. рублей.