Алтайские инноваторы презентуют экспертам свои лучшие разработки

28 и 29 ноября участники региональной акселерационной программы Altai Startup Course и заключительного этапа ежегодного краевого конкурса «Проекты Национальной технологической инициативы» представят экспертам свои разработки. Ожидается, что на мероприятии презентуют 35 технологических инновационных проектов, 22 из которых успешно прошли акселерационную программу.

В четверг, 28 ноября, состоится итоговое мероприятие региональной акселерационной программы Altai Startup Cours — демонстрационный день. Участники представят свои проекты венчурным инвесторам, экспертам и представителям федеральных фондов и региональной инновационной инфраструктуры. Напомним: региональная акселерационная программа Altai Startup Cours нацелена на содействие ускоренному развитию перспективных инновационных проектов, подготовку заявок на получение грантов федеральных институтов развития, венчурных инвестиций, а также последующую коммерциализацию технологий. Она включает образовательный курс, систематическую работу с менторами, трекерами и консультантами, а также выступление с презентацией.

В пятницу, 29 ноября, состоится экспертная сессия в рамках ежегодного краевого конкурса «Проекты Национальной технологической инициативы». В этом году к участию в конкурсе допущено 16 проектов по номинациям «Фуднет» (четыре проекта), «Хелснет» (два), «Энерджинет» (два), «Технет» (восемь).

Ежегодный краевой конкурс «Проекты Национальной технологической инициативы» проводит Минэкономразвития Алтайского края. Его целью является создание организационных условий для повышения темпов развития экономики региона на основе поддержки инновационных проектов в рамках реализации Национальной технологической инициативы. Победителям конкурса предоставляют гранты в размере 400 тысяч рублей, сообщает Инновационный портал Алтайского края.

Проекты алтайских инноваторов будут оценивать 28 — 29 ноября с 12 до 18 часов в конференц-зале холдинга «Сибирская медиагруппа» (улица Короленко, 51). К участию приглашают всех желающих. После окончания выступлений предусмотрена возможность продолжить персональное общение экспертов с авторами проектов.

Источник: www.altairegion22.ru