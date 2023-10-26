Алтайские компании принимают участие в главной выставке индустрии красоты 2023 года 

25-28 октября в Москве проходит главное событие года для представителей индустрии красоты, дистрибьюторов и производителей — 30-я Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM.

Выставку посетят более 1180 парфюмерно-косметических компаний из регионов России и дружественных стран. Алтайский край представляют компании ООО "Фармацевтический завод «Гален», ООО "Сибирская Ягода", ООО "Витамин Продукт», ООО «Пантопроект», ООО фирма «Малавит», ООО «Алтэя», ООО «Специалист» и ООО «ПФК «Две линии». Они представят косметические новинки на основе пант алтайского марала, натуральную косметику на основе алтайских трав и минералов.

Стенды региона организованы центром поддержки экспорта Алтайского края и Алтайским центром кластерного развития.

Также на выставке представят продукцию новые компании, которые выбрали InterCHARM (ИнтерШарм), как платформу для запуска своего бизнеса: более 480 компаний принимают участие в выставке впервые. Мероприятие объединит более 50 000 специалистов бьюти-индустрии, производителей, ритейлеров и дистрибьюторов практически из всех регионов России и дружественных стран.

На протяжении 30 лет выставка InterCHARM является ключевым событием парфюмерно-косметической отрасли. Мероприятие предоставляет возможность компаниям обмениваться опытом, способствует конструктивному диалогу между государством и профессиональным сообществом, развитию межотраслевой кооперации производителей косметики, сырья, материалов, упаковки и базовой химии, — говорит заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В 2022 году российская косметическая отрасль столкнулась с множеством вызовов: санкциями, массовым уходом зарубежных корпораций, ограничение импорта сырья и компонентов, необходимых для производства косметических продуктов, потеря рынков сбыта в Европе, проблемы продвижения и повышения осведомленности об отечественных брендах и повышения уровня доверия к ним. Выставка InterCHARM — результат помощи государства косметической отрасли для преодоления сложностей и наращивания объемов производства.

По данным Роскачества — 65% российских потребителей отмечают, что заметили появление на полках магазинов российских брендов. Это касается и сегмента парфюмерно-косметической продукции. В ТОП-15 категорий, в которых российские потребители отмечают увеличение числа отечественных марок входят товары для ухода за телом (31%) и товары для ухода за лицом (27%).

На выставке представлена вся цепочка индустрии красоты — от ингредиентов для создания продукта до лазерного оборудования для клиник. InterCHARM также многогранен как и сама индустрия красоты — это не просто губная помада, крем, парфюмерия, но и сырье и упаковка для производства косметики, оборудование для клиник, инструменты для парикмахеров и еще тысячи других важных вещей.

Выставка InterCHARM позволяет решить российским производителям не только сбытовые задачи (заключить договоры с дистрибуторами и представителями розничной торговли по всей России и за рубежом), но и решить вопросы снабжения - выстроить отношения с поставщиками оборудования, сырья и упаковки для создания новых продуктов, а также повысить осведомленность о своих брендах среди широкой аудитории.