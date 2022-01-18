Алтайские компании заработали на экспорте продуктов почти 300 млн долларов

По информации Минсельхоза России на конец 2021 года, предприятия Алтайского края вывезли продукции на 283,9 млн долларов США, что чуть выше плановых показателей, доведенных до региона.
В структуре отгрузок 35% приходится на семена масличных, зернобобовых культур и прочую продукцию АПК, 28,5% - продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, 21,2% - злаки, 13,2% - продукцию масложировой промышленности, 2,1% - мясные, молочные продукты и рыбу.
В Алтайпищепроме подчеркивают, что финансовые показатели по экспорту не окончательные. К марту 2022 года пройдут перерасчеты по вывозу продукции странам таможенного союза, соответственно итоговые значения существенно возрастут.
Куда вывозят продукты
Осень 2021 года портал «Агроэкспорт» сообщал, что алтайское продовольствие отправляется в основном в страны Азии, Юго-Восточной Азии, Восточной и Северной Европы.
Напомним, согласно государственной стратегии к 2024 году Алтайский край должен экспортировать продовольствия на 501 млн долларов ежегодно.