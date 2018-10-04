Алтайские край попал в пятерку самых дотационных регионов России

Алтайский край занял пятое место среди российских регионов, которые получат наибольшие дотации в 2019 году. Это следует из проекта федерального бюджета на следующий год.

Лидером по дотациям станет Дагестан — он получит из бюджета 66,3 млрд рублей, на втором Якутия (46,9 млрд), на третьем — Камчатский край (37,4 млрд).

Четвертое место заняла Чечня (30,4 млрд), пятерку замкнул Алтайский край — 28,6 млрд рублей, пишет Лента.ру.

Отмечается, что с 2014 по 2019 год пятерка лидеров по получению дотаций не меняется. Однако доля средств, которые перечисляют из федерального бюджета лидерам по дотациям, сокращается. Если в 2014 году на Дагестан, Якутию, Камчатку, Чечню и Алтайский край приходилось 37,3% дотаций, то в 2019 году на их долю придется 30,8%.