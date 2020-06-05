Алтайские молочные фермы ждет неожиданный сюрприз от государства

В 2020 году в России начали работать новые формы поддержки животноводства. Об этом 2 июня в ходе онлайн пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев. По его словам, некоторые хозяйства уже получили причитающиеся им деньги.

По словам министра, речь идет о трех видах компенсаций. Они выплачиваются животноводам, которые ведут процесс технического перевооружения.

С 2020 года хозяйства могут вернуть до 20% стоимости (в зависимости от того, в какой зоне находится предприятие) техники и оборудования для животноводства, но не более 3 млн рублей.

Кроме того, теперь выплачиваются компенсация до 40% стоимости доильных роботов и сопутствующего оборудования для них и компенсация 25% стоимости строительства современных доильных залов.

Александр Чеботаев. Олег Богданов , altapress.ru

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

В этом году на техперевооружение животноводства заложено 300 млн рублей, из них более 50 млн рублей уже направлено хозяйствам. Прием документов будет идти до начала осени.

При этом, подчеркнул Чеботаев, сохранились и прежние формы поддержки молочного животноводства — выплаты на каждый проданный килограмм молока и на корову.

Что происходит в животноводстве

На 1 мая 2020 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 762,6 тыс. голов (на 0,6% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него 310,6 тыс. голов коров (на 1,1% меньше).

Коровы. Животноводство. СС0

Сильнее всего поголовье сокращается в сельхозорганизациях — за первые четыре месяца года они потеряли 2,8% коров.

Но есть и положительные моменты. Производство молока в Алтайском крае постепенно растет за счет увеличения надоев. По данным Алтайкрайстата, за январь-апрель 2020 года хозяйства региона получили 331,8 тыс. тонн молока, что на 3% больше уровня прошлого года.