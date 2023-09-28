28 сентября
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Экономика
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Алтайские предприниматели быстро и бесплатно оформляют бизнес и открывают расчётные счета в Сбере

В Алтайском крае с начала года более тысячи предпринимателей оформили бизнес через Сбер и около 1,2 тысячи клиентов открыли в банке расчётный счёт — благодаря банковским сервисам это можно сделать бесплатно и без посещения налоговой.

Зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем в нашем регионе можно более чем в ста офисах банка на всей территории края.
Зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем в нашем регионе можно более чем в ста офисах банка на всей территории края.
Фото предоставлено Сбербанком.

Зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем в нашем регионе можно более чем в ста офисах банка на всей территории края. Для оформления документов достаточно одного визита в отделение, а сама регистрация бизнеса происходит в течение трёх рабочих дней.

Расчётный счёт при оформлении бизнеса открывается автоматически. Действующие предприниматели могут открыть расчётный счёт в банке и полностью онлайн — через сайт Сбера.

Услуга популярна по нескольким причинам: клиентам не нужно оплачивать госпошлину за процедуру регистрации, в течение пяти дней после открытия счёта они получают токен (бесплатно — в офисах, обслуживающих юридических лиц) и могут выпустить электронную подпись от ФНС России, в течение суток после открытия счёта предприниматели начинают пользоваться личным кабинетом в интернет-банке СберБизнес. Также клиентам банка бесплатно доступны полезные отраслевые решения, которые помогут в развитии бизнеса.

Сейчас действует акция для новых предпринимателей: Cбер подарит три тысячи рублей клиентам, которые откроют расчётный счёт в банке до 30 ноября включительно, подробности на сайте.

Иван Шешиков,
управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Регистрация бизнеса — ответственный шаг для любого начинающего предпринимателя. Сбер помогает открыть дело без бумажной волокиты, необходимости посещать разные инстанции, а также даёт возможность сэкономить на процедуре оформления. Всё происходит максимально быстро, в считанные дни, кроме того, предприниматель получит и ряд других полезных преимуществ, если обратится за услугой в Сбер.

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