Алтайские предприниматели намерены обратиться к Томенко из-за долгов «Холидея»

Около 20 алтайских компаний намерены обратиться к губернатору Виктору Томенко с просьбой оказать помощь в сложившейся конфликтной ситуации с обанкротившейся торговой сетью «Холидей». Предприниматели пытаются взыскать долги с ритейлера за поставленную продукцию, однако столкнулись с жесткой позицией конкурсного управляющего и банков-кредиторов.

Свою ситуацию пострадавшие предприниматели изложили в письме на имя губернатора (копия имеется в редакции altapress.ru), которое направят в первую приемную, как только его подпишут все заинтересованные в возврате денег руководители компаний.

Из текста письма ясно следующее. Алтайские производители продуктов несколько лет работали с торговой сетью «Холидей» (ООО «Компания Холидей»), но ровно до того момента, пока у нее не начались финансовые трудности.

Уже в 2018 году у «Холидея» зафиксировали просрочки оплаты за поставленный товар. Неплатежи вызвали массу обращений алтайских и других сибирских компаний (около 100) в Арбитражный суд Новосибирской области. Частично долги за поставленную продукцию возвращались, но уже было ясно, что рассчитаться со всеми ритейлер не сможет.

Кошелек , долги. СС0

Банкротство «Холидея» было инициировано в конце 2018 года крупными федеральными банками. В феврале этого года суд признал торговую сеть несостоятельной и назначил в нее конкурсного управляющего Сергея Капустникова.

С февраля по сентябрь какая-то часть задолженности «Холидея» перед поставщиками была также урегулирована. Однако в сентябре Капустникова отстранили от обязанностей конкурсного управляющего, а на его место суд назначил Трофима Кузнецова.

«С этого момента в рамках дела о банкротстве новым управляющим поданы заявления об оспаривании сделок должника, которыми фактически являются погашения долгов в преддверии банкротства огромному количеству предприятий Сибири», — сказано в письме.

Деньги. Кредиты. СС0

Другими словами, новый конкурсный управляющий черед суд потребовал отменить сделки и вернуть все ранее полученные компаниями оплаты долгов от «Холидея». Предприниматели с этим категорически не согласны — ведь если деньги вернуть, то они, скорее всего, уйдут на погашение залоговых требований крупных кредиторов, то есть банков.

«Наличие такой законодательной возможности в совокупности с недобросовестным поведением органов управления „Холидея“ могут привести к блокированию деятельности и даже ликвидации большого числа предприятий малого и среднего бизнеса в Алтайском крае», — отмечается в письме.

По данным редакции, долги «Холидея» перед алтайскими производителями продуктов колеблются от нескольких сотен тысяч до десятков млн рублей. Среди них: «Алтайские колбасы», ТД «АЛТАН», «Первая крупяная компания», «Алтайская утка» и некоторые другие.