Алтайские предприниматели рассказали, помогла ли им антикризисная поддержка государства

Алтайская торгово-промышленная палата опросила местных предпринимателей по поводу доступности поддержки от государства в коронавирусный кризис и готовности к открытию. Почти половине опрошенных господдержка не помогла, говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, у 27% предпринимателей Алтайского края выручка по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упала от 30% до 50%, у 26% - более 70%, менее, чем на 30% - у 18% респондентов и только у 2% - она увеличилась. У 7% - этот показатель не изменился.

41% предпринимателей господдержка не помогла, 27% подтвердили, что поддержка помогла в какой-то степени, но особого эффекта от предложенных мер поддержки не заметили 22% опрошенных.

Только 10% бизнесменов помощь от государства пришлась кстати.

Воспользовались мерами поддержки только 22% опрошенных, 57% не стали за не обращаться, а 21% заявили, что ничего о мерах поддержки не знали.

36% предпринимателей края уже начали работу. Восстанавливаются или сумели приспособиться и начать зарабатывать 37%, окончательно закрылись 23%, в стадии закрытия — 4%.

Деньги. CCO.

Что нужно

Большинству (39%) опрошенных для восстановления деятельности необходимо существенное снижение налогов, 34% рассчитывают на гранты и субсидии, 28% бизнесов требуются «длинные деньги» по низкой ставке и продление мер поддержки на 3 и 4 квартал 2020 года.

Для восстановления алтайские предприниматели (35%) планируют использовать собственные накопления, 30% - кредиты, 28% будут искать инвесторов, 18% собирается получить субсидии и льготные кредиты через инфраструктуру поддержки бизнеса, а 14% деньги для восстановления не нужны.

По мнению бизнесменов, затраты на выполнение всех рекомендаций Роспотребнадзора для возобновления деятельности составляют: до 150 тысяч рублей (32%), 500 -1 млн рублей (24%), 300−500 тысяч рублей (22%), 150−300 тысяч рублей придется потратить 21% опрошенных, и только 1% нуждается в сумме свыше 1 млн рублей.