Алтайские предприятия «Мартика» и «Содружество» встали на рельсы нацпроекта «Производительность труда»

Известные алтайские предприятия ООО «Мартика» и ООО «Содружество» подключились к реализации национального проекта «Производительность труда». В конце января прошли стартовые совещания с руководством и сотрудниками этих компаний, а также с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

В данный момент эти предприятия завершили этап подготовки, включавший в себя диагностику производственной деятельности, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации.

До коллективов предприятий донесли основные цели и задачи, которые планируется достичь в рамках реализации нацпроекта.

В свою очередь, специалисты Регионального центра компетенций презентовали лучшие практики по реализации национального проекта, обозначили порядок и специфику внедрения рабочей группой инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства.

В течение ближайших трех месяцев новые участники национального проекта будут разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на оптимизацию и рост эффективности производства.

Эксперты РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать специалистов на месте.

В рамках дальнейших этапов, предусмотренных нацпроектом, предполагается тиражирование современных подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru