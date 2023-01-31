31 января
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Экономика

Алтайские предприятия успешно повышают эффективность с помощью бережливых технологий

Повышение производительности труда является важным фактором роста уровня жизни. Реализуемые с 2019 года в Алтайском крае мероприятия в рамках нацпроекта «Производительность труда» направлены на внедрение принципов бережливого производства на предприятиях и повышение квалификации работников.

Производственный процесс.
Производственный процесс.
Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

За прошедшие четыре года участниками национального проекта в Алтайском крае стали 73 предприятия региона. Основную долю среди всех участников занимают представители обрабатывающих производств — 72,6%, и более половины от всех участников — 50,7% — промышленные предприятия.

Среди участников нацпроекта — предприятия текстильной, химической, деревообрабатывающей, машиностроительной, металлургической промышленности, производители резины, пластмассы, металлической и неметаллической продукции: ООО «Конти», ООО «МЗХР», холдинг «Алтайлес», ЗАО «РОУ», ООО «АСЛЗ», ООО «РТИ Барнаул», ООО «Мартика» и другие.

Что касается показателей, которых удалось достичь в результате внедрения инструментов бережливого производства, то на выбранных пилотных потоках по промышленным предприятиям время протекания производственного процесса сократилось в среднем в 2,2 раза, объемы незавершенного производства сократились в 4,3 раза, а выработка в потоке увеличилась в 1,6 раза.

В пилотном потоке лидером по сокращению времени протекания процесса стал Баранульский завод механических прессов — в 5,9 раза. Фаворитом по сокращению объема незавершенного производства оказался Михайловский завод химических реактивов (в 70,2 раза), а по увеличению выработки — Барнаульский завод РТИ (в 3,56 раза).

Как показывает практика, сотрудники компаний принимают активное участие в проводимых мероприятиях по обучению инструментам бережливого производства, а также участвуют в «Фабриках процессов», как производственной, так и офисной.

Как отмечает Александр Вагенлейтер, руководитель Регионального центра компетенций — структурного подразделения, созданного на базе КАУ «Алтайский центр кластерного развития» в целях реализации национального проекта в регионе, опыт работы с предприятиями промышленной отрасли показывает, что самые наглядные примеры результатов внедрения бережливых технологий наблюдаются как раз на таких предприятиях, в связи с чем в данной отрасли национальный проект наиболее востребован.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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