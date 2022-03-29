29 марта
Промышленность Алтая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Алтайские предприятия ждут замещения иностранного сырья и комплектующих

Минпромэнерго Алтайского края проводит сбор информации о потребности предприятий в продукции для замещения иностранного сырья и комплектующих, сообщает ведомство.

Промышленность Алтайского края.
Промышленность Алтайского края.
alt-prom.ru.

На сегодняшний день заявлено уже порядка 300 позиций продукции, которая ранее закупалась у иностранных партнеров, а сейчас необходимо ее заместить местными аналогами.

«Представители предприятий могут внести свои предложения в перечень продукции для импортозамещения, направив соответствующую информацию в Минпромэнерго Алтайского края на официальный адрес электронной почты priem@alt-prom.ru или напрямую специалистам ведомства», — рассказали в министерстве.

Производители, готовые организовать выпуск каких-либо комплектующих из списка, могут напрямую связаться с представителями заинтересованных предприятий (контакты есть в таблице).

Информационный банк размещен на сайте краевого минпромэнерго и обновляется в постоянном режиме.

«В разделе размещается постоянно обновляемая информация как о федеральных мерах государственной поддержки, которую предоставляет Министерство промышленности и торговли России, так и о соответствующей работе минпромэнерго Алтайского края. Также в разделе будут представлены разъяснительные материалы по каждой из принятых мер господдержки», — уточнили в ведомстве.

Ранее глава алтайского минпромэнерго Вячеслав Химочка назвал самое слабое место промышленности, из которого «вытекает главный риск».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость