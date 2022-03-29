Алтайские предприятия ждут замещения иностранного сырья и комплектующих

Минпромэнерго Алтайского края проводит сбор информации о потребности предприятий в продукции для замещения иностранного сырья и комплектующих, сообщает ведомство.

На сегодняшний день заявлено уже порядка 300 позиций продукции, которая ранее закупалась у иностранных партнеров, а сейчас необходимо ее заместить местными аналогами.

«Представители предприятий могут внести свои предложения в перечень продукции для импортозамещения, направив соответствующую информацию в Минпромэнерго Алтайского края на официальный адрес электронной почты priem@alt-prom.ru или напрямую специалистам ведомства», — рассказали в министерстве.

Производители, готовые организовать выпуск каких-либо комплектующих из списка, могут напрямую связаться с представителями заинтересованных предприятий (контакты есть в таблице).

Информационный банк размещен на сайте краевого минпромэнерго и обновляется в постоянном режиме.

«В разделе размещается постоянно обновляемая информация как о федеральных мерах государственной поддержки, которую предоставляет Министерство промышленности и торговли России, так и о соответствующей работе минпромэнерго Алтайского края. Также в разделе будут представлены разъяснительные материалы по каждой из принятых мер господдержки», — уточнили в ведомстве.

Ранее глава алтайского минпромэнерго Вячеслав Химочка назвал самое слабое место промышленности, из которого «вытекает главный риск».