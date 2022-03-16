Алтайский министр назвал самое слабое место промышленности, из которого «вытекает главный риск»

Глава минпромэнерго Алтайского края Вячеслав Химочка в ходе интернет-форума по итогам работы промышленности региона заявил, что износ станков и оборудования на предприятиях превысил 60%, сообщает « Интерфакс ».

«Самым слабым местом не только алтайской, но и всей российской промышленности является высокий износ производственного оборудования. В среднем он превышает как в крае, так и по стране 60%. Отсюда же вытекает и главный современный риск. Нехватка отечественного оборудования, недоступность импортных станков и производственных линий может еще сильнее ухудшить ситуацию с состоянием оборудования», — сказал Химочка.

По его словам, наибольшая зависимость от импортных поставок в части оборудования — в металлообработке, легкой и добывающей промышленности.

В среднем по промышленности в регионе доля импортного оборудования составляет 35−40%.

При этом 2021 год оказался одним из самых успешных по объему вложений в промышленность за последние 10 лет.

«Объем инвестиций в основной капитал по курируемым министерством отраслям по итогам 2021 года увеличился более чем на 10% по сравнению с 2020 годом. Предприятия вложили в свое развитие более 15 млрд рублей, что два года подряд является самым большим объемом вложений за последнее десятилетие», — подчеркнул глава алтайского минпромэнерго.

Ранее Химочка заявил, что ожидает роста объемов промышленного производства на 17%.