Алтайский министр ожидает роста объемов промышленного производства на 17%

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка заявил, что объем промышленного производства в регионе превысит 500 млрд рублей по итогам 2021 года, сообщает « Интерфакс ».

Химочка отметил, что объемы производства нашей промышленности в 2020 году составили 426 млрд рублей, по итогам 2021 года — превысят 500 млрд рублей.

Таким образом, по предварительным данным, объем промышленного производства в регионе вырос в 2021 году на 17,4%.

Министр подчеркнул, что индекс промышленного производства за последние 10 лет составляет 146,4%, причем это выше российского показателя (131,8%).

«Сейчас насчитывается порядка 430 крупных и средних промышленных предприятий, которые производят промышленную продукцию в различных отраслях у нас в регионе», — подчеркнул министр в рамках «круглого стола», прошедшего 25 января в краевом заксобрании.

Химочка также обратил внимание на то, что по объему отгруженных товаров обрабатывающих производств по итогам 2020 года регион занимает 33 место в стране и 6 место в СФО.

Производство. Промышленность. Анна Зайкова

Как уточняет АКЗС, в проработке у алтайского минпрома находится вопрос внедрения новых мер поддержки отрасли, поскольку «сейчас далеко не все меры в полной мере соответствуют современным условиям».

«В целом, мы планируем поэтапный рост объемов промышленного производства и увеличение вклада промышленности в формирование ВРП края с 17,8% до 23%. Это можно обеспечить за счет увеличение объемов выпуска высокотехнологичной продукции, повышения производительности труда, внедрение инноваций и цифровизации предприятий», — отметил Химочка.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что на самом деле не было падения промышленного производства по итогам 2020 года.