26 января -13°C
Промышленность Алтая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Алтайский министр ожидает роста объемов промышленного производства на 17%

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка заявил, что объем промышленного производства в регионе превысит 500 млрд рублей по итогам 2021 года, сообщает «Интерфакс».

Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики Алтайского края.
Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин.

Химочка отметил, что объемы производства нашей промышленности в 2020 году составили 426 млрд рублей, по итогам 2021 года — превысят 500 млрд рублей.

Таким образом, по предварительным данным, объем промышленного производства в регионе вырос в 2021 году на 17,4%.

Министр подчеркнул, что индекс промышленного производства за последние 10 лет составляет 146,4%, причем это выше российского показателя (131,8%).

«Сейчас насчитывается порядка 430 крупных и средних промышленных предприятий, которые производят промышленную продукцию в различных отраслях у нас в регионе», — подчеркнул министр в рамках «круглого стола», прошедшего 25 января в краевом заксобрании.

Химочка также обратил внимание на то, что по объему отгруженных товаров обрабатывающих производств по итогам 2020 года регион занимает 33 место в стране и 6 место в СФО.

Производство. Промышленность.
Производство. Промышленность.
Анна Зайкова

Как уточняет АКЗС, в проработке у алтайского минпрома находится вопрос внедрения новых мер поддержки отрасли, поскольку «сейчас далеко не все меры в полной мере соответствуют современным условиям».

«В целом, мы планируем поэтапный рост объемов промышленного производства и увеличение вклада промышленности в формирование ВРП края с 17,8% до 23%. Это можно обеспечить за счет увеличение объемов выпуска высокотехнологичной продукции, повышения производительности труда, внедрение инноваций и цифровизации предприятий», — отметил Химочка.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что на самом деле не было падения промышленного производства по итогам 2020 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость