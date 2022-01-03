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Экономика

Федеральный министр объявил о неисчерпаемости полезных ископаемых в России и назвал Алтай «кладезью»

Руководитель министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что в России никогда не закончатся запасы полезных ископаемых.

Добыча золота на Ануе.
Добыча золота на Ануе.
Алексей Грибков

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда», — цитируют чиновника «Известия».

Александр Козлов,
глава Минприроды РФ:

Если говорить о твердых полезных ископаемых, то по золоту ожидаем прироста запасов около 350 т. Наибольший вклад внесут Якутия, Забайкалье, Иркутская и Магаданская области. По серебру — на 9,5 тыс. т. В лидерах также Якутия и Забайкальский край. Медь — около 350 тыс. т. Наибольший вклад ожидаем от Алтайского края и Башкортостана. По свинцу — примерно 700 тыс. т. Более половины прироста рассчитываем получить от Забайкальского края. Запасы цинка увеличатся на 1,8 млн т. Здесь также можно отметить Забайкалье — кладезь полезных ископаемых и Алтайский край.

Также Козлов напомнил, что сегодня Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа.

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