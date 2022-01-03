Федеральный министр объявил о неисчерпаемости полезных ископаемых в России и назвал Алтай «кладезью»

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда», — цитируют чиновника «Известия».

Если говорить о твердых полезных ископаемых, то по золоту ожидаем прироста запасов около 350 т. Наибольший вклад внесут Якутия, Забайкалье, Иркутская и Магаданская области. По серебру — на 9,5 тыс. т. В лидерах также Якутия и Забайкальский край. Медь — около 350 тыс. т. Наибольший вклад ожидаем от Алтайского края и Башкортостана. По свинцу — примерно 700 тыс. т. Более половины прироста рассчитываем получить от Забайкальского края. Запасы цинка увеличатся на 1,8 млн т. Здесь также можно отметить Забайкалье — кладезь полезных ископаемых и Алтайский край.