Алтайские промышленники рассказали, как им портит жизнь Дональд Трамп

Промышленный сектор Алтайского края по итогам 2019 года продемонстрирует хоть и небольшой, но все-таки рост. В отрасли отмечаются отрадные изменения двух важных показателей — увеличение прибыли и сокращение числа убыточных компаний. В каком направлении движутся предприятия, какие планы строят на будущее и что ждут от властей, об этом и не только промышленный истеблишмент говорил на экспертном совете ИД «Алтапресс».

Какие отрасли оказались в минусе

О ситуации в алтайской промышленности рассказал исполнительный директор отраслевого союза Виктор Мещеряков. По его словам, индекс промышленного производства во многих отраслях, за исключением двух, по итогам 9 месяцев идет с плюсом. Речь, в частности, о добыче полезных ископаемых, в этом секторе ИПП составляет 117,6%.

Есть проблемы у «пищевиков» — здесь промышленный индекс составляет 97%. На снижение повлияла масложировой сектор, который уже второй год подряд демонстрирует нестабильную динамику производства из-за проблем с некогда крупным холдингом «Юг Сибири».

В минусе оказалось и производство кокса с ИПП в 85%. На снижение объемов заринского «Алтай-Кокса» в нынешнем году сказались изменения внутри головной компании, отметил Мещеряков.

Сколько смогли заработать предприятия

В Союзе промышленников Алтая ожидают, что по итогам 2019 года отрасль достигнет важных показателей. Первый — рост прибыли. Уже сейчас понятно, что в плюсе окажутся обрабатывающие предприятия: только за 9 месяцев по объемам прибыли они обогнали весь прошлый год. 17,5 млрд против 16,4 млрд рублей.

Энергетики тоже в этом тренде: они уже заработали почти столько же, сколько за весь прошлый год.

Экспертный совет по промышленности и энергетике Дмитрий Лямзин

В целом же по году, прибыль всей промышленности может увеличиться примерно на 5 млрд рублей и составить 24−25 млрд.

На этом фоне происходит снижение доли убыточных компаний, прежде всего в сфере ЖХК и водоснабжения.

По итогам года подрастет и средняя заработная плата во всех отраслях промышленности. На предприятиях по добыче полезных ископаемых она уже составляет 39,4 тыс. рублей, в обрабатывающей — 27,3 тыс., в энергетике — 32,3 тыс. рублей. Это выше среднего краевого значения.

Что происходит с инвестициями

На протяжении трех лет объем инвестиций в промышленный сектор края постепенно увеличивается и в нынешнем году этот показатель может составить 22 млрд рублей. Цифра, казалось бы, высокая, но не все так просто.

Виктор Мещеряков подчеркнул: в России доля инвестиционных кредитов в портфеле банков снизилась с 60 до 40%. И пользоваться этими займами могут далеко не все компании, в основном это госкорпорации, крупные игроки рынка.

Экспертный совет по промышленности и энергетике Дмитрий Лямзин

В Алтайском крае ситуация еще сложнее — в общем объеме вложенных в модернизацию средств только 9% взяты в банках. И тенденция к снижению продолжается. «Предприятия надеются только на себя», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, большая часть вложенных средств идет на амортизацию оборудования. О строительстве заводов с нуля или внедрении прорывных технологий, речь не идет.

Виктор Мещеряков,

исполнительный директор Союза промышленников Алтая:

Такова наша специфика. Если говорить о дальнейшем развитии, то прорыва мы не предвидим. Скорее это будет постепенное развитие.

Какие проекты реализуются на Алтае

По словам замминистра промышленности и энергетики края Владимира Локтюшова, необходимость стабильных инвестиционных вложений предприятия прекрасно осознают. «Вложенный сегодня рубль в собственное развитие уже через два-три года принесет сотни рублей», — пояснил представитель власти.

Активнее всего в этом направлении сейчас работает добывающая отрасль.

Экспертный совет по промышленности и энергетике Дмитрий Лямзин

Владимир Локтюшов,

заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края:

У компании «Сибирь-Полиметаллы» программа развития рассчитана не до 2025 года, как у многих, а до 2050-того. В приоритете у них — удвоение мощностей обогатительной фабрики в Рубцовске. Предприятие перерабатывает руду с Корбалихинского и Степного месторождений. В настоящее время на фабрике уже начата модернизация.

Перспективный проект реализует компания «Алтай-Форест». В сентябре нынешнего года в Тальменском районе был запущен энергоцентр, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет вырабатывать тепло и электроэнергию.

Топливом служит низкосортная древесина и отходы лесопиления. Стоимость проекта гендиректор «Алтай-Фореста» оценил в 300 млн рублей. По его словам, подобные объекты широко распространены в Европе.

«70% всей энергии Вильнюс (Литва) получает от аналогичных энергоцентров», — сообщил Бушков.

Предприятие «Зиас Машинери» продолжает завоевывать рынок промышленной 3D печати.

Четвертый произведенный в Новоалтайске принтер теперь работает на «Челябинском металлургическом комбинате». Следующий промобразец останется на Алтае.

Константин Денисенко,

генеральный директор компании «ЗИАС Машинери»:

Пятую установку стационарно поставим у себя и готовы изготавливать формы для местных заказчиков.

Почему тормозится экспорт?

Виктор Яшкин, генеральный директор холдинга «Барнаульский станкостроительный завод» рассказал: объем экспорта в последние годы начал снижаться из-за проблем с логистикой. Доходит до того, что от ряда заказов попросту приходится отказываться из-за того, что нет возможности доставки.

Сказываются на экспортной торговле и американские санкции. По словам Виктора Яшкина, банки США пропускают далеко не все операции.

Виктор Яшкин , генеральный директор холдинга «Барнаульский станкостроительный завод». Анна Зайкова

Об аналогичной проблеме рассказал и заместитель директора по продажам «Барнаульского котельного завода». В последние годы предприятие активно начало поставлять продукцию за рубеж. Помимо близлежащих стран — Белоруссии, Казахстана и Киргизии, «БКЗ» осуществлял отгрузки даже во Вьетнам.

А недавно подписал контракт с Ираком. Все бы ничего, но расчеты в долларах оказались невозможными, из-за очередного пакета санкций, подписанного президентом Трампом.