Алтайские промышленники рассказали, как им портит жизнь Дональд Трамп

Какие отрасли оказались в минусе
О ситуации в алтайской промышленности рассказал исполнительный директор отраслевого союза Виктор Мещеряков. По его словам, индекс промышленного производства во многих отраслях, за исключением двух, по итогам 9 месяцев идет с плюсом. Речь, в частности, о добыче полезных ископаемых, в этом секторе ИПП составляет 117,6%.
Есть проблемы у «пищевиков» — здесь промышленный индекс составляет 97%. На снижение повлияла масложировой сектор, который уже второй год подряд демонстрирует нестабильную динамику производства из-за проблем с некогда крупным холдингом «Юг Сибири».
В минусе оказалось и производство кокса с ИПП в 85%. На снижение объемов заринского «Алтай-Кокса» в нынешнем году сказались изменения внутри головной компании, отметил Мещеряков.
Сколько смогли заработать предприятия
В Союзе промышленников Алтая ожидают, что по итогам 2019 года отрасль достигнет важных показателей. Первый — рост прибыли. Уже сейчас понятно, что в плюсе окажутся обрабатывающие предприятия: только за 9 месяцев по объемам прибыли они обогнали весь прошлый год. 17,5 млрд против 16,4 млрд рублей.
Энергетики тоже в этом тренде: они уже заработали почти столько же, сколько за весь прошлый год.
В целом же по году, прибыль всей промышленности может увеличиться примерно на 5 млрд рублей и составить 24−25 млрд.
На этом фоне происходит снижение доли убыточных компаний, прежде всего в сфере ЖХК и водоснабжения.
По итогам года подрастет и средняя заработная плата во всех отраслях промышленности. На предприятиях по добыче полезных ископаемых она уже составляет 39,4 тыс. рублей, в обрабатывающей — 27,3 тыс., в энергетике — 32,3 тыс. рублей. Это выше среднего краевого значения.
Что происходит с инвестициями
На протяжении трех лет объем инвестиций в промышленный сектор края постепенно увеличивается и в нынешнем году этот показатель может составить 22 млрд рублей. Цифра, казалось бы, высокая, но не все так просто.
Виктор Мещеряков подчеркнул: в России доля инвестиционных кредитов в портфеле банков снизилась с 60 до 40%. И пользоваться этими займами могут далеко не все компании, в основном это госкорпорации, крупные игроки рынка.
В Алтайском крае ситуация еще сложнее — в общем объеме вложенных в модернизацию средств только 9% взяты в банках. И тенденция к снижению продолжается. «Предприятия надеются только на себя», — отметил эксперт.
При этом, по его словам, большая часть вложенных средств идет на амортизацию оборудования. О строительстве заводов с нуля или внедрении прорывных технологий, речь не идет.
Виктор Мещеряков,
исполнительный директор Союза промышленников Алтая:
Такова наша специфика. Если говорить о дальнейшем развитии, то прорыва мы не предвидим. Скорее это будет постепенное развитие.
Какие проекты реализуются на Алтае
По словам замминистра промышленности и энергетики края Владимира Локтюшова, необходимость стабильных инвестиционных вложений предприятия прекрасно осознают. «Вложенный сегодня рубль в собственное развитие уже через два-три года принесет сотни рублей», — пояснил представитель власти.
Активнее всего в этом направлении сейчас работает добывающая отрасль.
Владимир Локтюшов,
заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края:
У компании «Сибирь-Полиметаллы» программа развития рассчитана не до 2025 года, как у многих, а до 2050-того. В приоритете у них — удвоение мощностей обогатительной фабрики в Рубцовске. Предприятие перерабатывает руду с Корбалихинского и Степного месторождений. В настоящее время на фабрике уже начата модернизация.
Перспективный проект реализует компания «Алтай-Форест». В сентябре нынешнего года в Тальменском районе был запущен энергоцентр, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет вырабатывать тепло и электроэнергию.
Топливом служит низкосортная древесина и отходы лесопиления. Стоимость проекта гендиректор «Алтай-Фореста» оценил в 300 млн рублей. По его словам, подобные объекты широко распространены в Европе.
«70% всей энергии Вильнюс (Литва) получает от аналогичных энергоцентров», — сообщил Бушков.
Предприятие «Зиас Машинери» продолжает завоевывать рынок промышленной 3D печати.
Четвертый произведенный в Новоалтайске принтер теперь работает на «Челябинском металлургическом комбинате». Следующий промобразец останется на Алтае.
Константин Денисенко,
генеральный директор компании «ЗИАС Машинери»:
Пятую установку стационарно поставим у себя и готовы изготавливать формы для местных заказчиков.
Почему тормозится экспорт?
Виктор Яшкин, генеральный директор холдинга «Барнаульский станкостроительный завод» рассказал: объем экспорта в последние годы начал снижаться из-за проблем с логистикой. Доходит до того, что от ряда заказов попросту приходится отказываться из-за того, что нет возможности доставки.
Сказываются на экспортной торговле и американские санкции. По словам Виктора Яшкина, банки США пропускают далеко не все операции.
Об аналогичной проблеме рассказал и заместитель директора по продажам «Барнаульского котельного завода». В последние годы предприятие активно начало поставлять продукцию за рубеж. Помимо близлежащих стран — Белоруссии, Казахстана и Киргизии, «БКЗ» осуществлял отгрузки даже во Вьетнам.
А недавно подписал контракт с Ираком. Все бы ничего, но расчеты в долларах оказались невозможными, из-за очередного пакета санкций, подписанного президентом Трампом.