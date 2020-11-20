Алтайские ритейлеры рассказали, что кроме гречки люди сметали с полок, а какие товары оказались не нужны

В нынешнем году изменения потребительского спроса оказались совершенно непредсказуемыми для самих ритейлеров. Например, в торговом доме «Аникс» недоумевали, почему в селах резко возросли продажи чипсов и других популярных у подростков снеков, пока не выяснилось, что школьников во время дистанционки массово отправляют под присмотр бабушек, подальше от ковид. О других предпочтениях покупателей рассказали участники экспертного совета ИД «Алтапресс», посвященного сфере торговли.

Какие продукты в пандемию стали популярны

Чипсы — не единственное, что в новую коронавирусную эпоху стали чаще покупать, утверждает руководитель сети «Аникс» Юрий Никитин.

В нынешнем году в магазинах, располагающихся в небольших селах края, резко возрос спрос на сахар. Продавцы недоумевали, почему? Период заготовок еще далеко, дефицита сахара не наблюдается.

Выяснилось, что раньше жители приобретали этот продукт впрок в городах, куда отправлялись по делам. С появлением короновирусной опасности ездить они стали реже и переключились на магазины около дома.

Юрий Никитин,

генеральный директор торгового двора «Аникс»:

Чему нас это научило? Более внимательной и быстрой связи с покупателями, изучению их потребностей. Важно понимать, как меняются предпочтения и насколько долго они будут оставаться таковыми.

Леся Колтакова, руководитель службы маркетинга торговой сети «Мария-Ра», отмечает: в период самоизоляции и закрытия ресторанов люди стали чаще хозяйничать на кухнях. Мука, сахар и другие повседневные продукты для приготовления пищи, как следствие, стали более востребованными.

Возрос спрос и на продукты направления ЗОЖ.

Экспертный совет ИД «Алтапресс» на тему ритейла. Анна Зайкова

Леся Колтакова,

руководитель службы маркетинга торговой сети «Мария-Ра»:

Люди вынуждены сидеть дома и мало двигаться, поэтому они задумываются, как бы это компенсировать в еде. Продукты ЗОЖ — тренд для всех торговых сетей. Мы планируем ввести в ассортимент безлактозные, низкокалорийные и продукты без сахара и выделять их на полках.

Что касается продажи алкогольных напитков, то в настоящий момент какого-то бума эксперты не наблюдают. Весной, когда в стране был введен жесткий карантин, а две неделе самоизоляции люди восприняли как внеплановые выходные, спрос на горячительное, действительно, возрос.

Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку. Дмитрий Лямзин

Но тренд быстро сошел на нет.

По словам Максима Байкалова, владельца сети алкомаркетов Drink King, оживление началось летом, когда все поехали отдыхать на природу. Осень обернулась для бизнеса очередным снижением.

Что еще выбирают покупатели

По понятным причинам на ура продаются средства для дезинфекции. Практика показывает, что санитайзеры есть в корзине каждого десятого покупателя магазинов, утверждают эксперты.

Спорт и здоровый образ жизни и в категории непродовольственных товаров тоже выходят на первый план.

Йога. СС0

Лариса Кульгускина, директор по маркетингу компании «Новэкс», сообщила, что спортивные товары в сети магазинов буквально получили второй рождение.

«Продажа мячей, ковриков для йоги, гантелей били рекорды. Это все вновь оказалось на волне спроса», — рассказала она.

Сергей Романов, директор компании «Спортивный мир», отмечает, что как никогда этим летом хорошо продавались дорогие велосипеды, были популярны товары для туризма.

Экспертный совет ИД «Алтапресс» на тему ритейла. Анна Зайкова

Бизнесмен полагает: люди, планировавшие отпуск за границей, лишившись этой возможности, массово ринулись на природе.

В «Новэксе» хитом продаж стали банки и продукты для консервирования. В связывают это с тем, что в период изоляции люди стали массово скупать садовые участки и дачи, заниматься садоводством и консервированием.

Консервирование. Запасы на зиму. Анна Зайкова.

От чего люди отказываются

Переход людей на дистанционную форму работы внес существенные коррективы в ассортимент магазинов. В продуктовом ритейле стали менее востребованы готовые блюда, выпечка и горячий кофе — все это люди раньше покупали по дороге на работу.

«Мы это замечаем в трафиковых магазинах, где люди покупали что-то и брали с собой в офис. Теперь этих покупателей нет, категории проваливаются», — пояснила Леся Колтакова.

Микияж. Косметика. ССО

Дистанционка повлияла и на внешний вид: женщины, работающие дома, стали меньше краситься, мужчины — бриться. В сетях повсеместно снизился спрос на уходовую и декоративную косметику.

Что еще меняется

Ритейлеры отмечают: люди стали реже ходить по магазинам, трафик посетителей явно снизился. В «Новэксе», например, на 11−12%.

Зато на 17% вырос средний чек, утверждает представитель розничной сети.

Но по набору продуктов и их ценовой категории ритейлеры делают вывод, что платежеспособность населения края явно снижается. Чаще всего люди выбирают товары эконом-сегмента или СТМ.

Ухудшение финансового состояния населения прочувствовала не только торговля, но и банковский сектор.

Экспертный совет ИД «Алтапресс» на тему ритейла. Анна Зайкова

Ирина Бубенко,

региональный управляющий «Альфа-Банка» в Барнауле:

Банк тоже можно отнести к ритейлу в части розничного направления. У нас открыто шесть кредитно-кассовых офисов, которые ощутили на себе снижение спроса. В апреле, в первые недели тотальной самоизоляции, мы увидели отток клиентов. При этом приняли решение не закрывать отделения, которые работали в штатном режиме. Банк большинство операций начал уволить в режим удаленных каналов. Сейчас ситуация стабилизировалась.

«Альфа-Банк» в период пандемии одним из первых решил помочь населению пережить тяжелые времена и объявил кредитные каникулы. Это предложение оказалось востребованным.

Альфа-Банк

Ирина Бубенко,

региональный управляющий «Альфа-Банка» в Барнауле: