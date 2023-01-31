Алтайские сельхозпредприятия приглашаются к участию в нацпроекте «Производительность труда»

Напомним, основной целью нацпроекта является обеспечение к 2024 году темпов роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.
На сегодняшний день в проект вступили 73 алтайских предприятия. В то же время до конца 2024 года должны войти 87 компаний. Таким образом, в регионе «вакантными» остаются 14 мест.
Руководитель региональных проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда» Сергей Кореннов обращает внимание на особую важность аграрного бизнеса для нашего региона.
— Сегодня в нашем «портфеле» более 70 предприятий, большая часть из которых функционирует в обрабатывающей отрасли, однако регион у нас промышленно-аграрный, и сельскохозяйственная составляющая не менее, а может даже и более, важна и нуждается в повышении эффективности, — подчеркивает он.
Надо отметить, что участники нацпроекта на безвозмездной основе получают доступ к широкой базе данных по бережливым технологиям, формируют на своем предприятии рабочую группу из обученных сотрудников, выявляют скрытые потери, которые ложатся в конечную стоимость продукции, и избавляются от них, повышая в итоге производственную эффективность предприятия без существенных финансовых вложений.
Сельскохозяйственные предприятия, которые уже стали участниками нацпроекта, отмечают хорошие результаты и высокую заинтересованность работников в процессе внедрения изменений.
Так, на территории края в национальном проекте уже участвуют ООО «Птицефабрика Комсомольская», ООО «Агро-Сибирь», ООО «Бурановское», ООО «Агрофирма-Гудвилл» и ООО «Чарышское». В целом по стране по данной методике производительность повышают около 400 предприятий сельского хозяйства.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
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