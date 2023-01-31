Алтайские сельхозпредприятия приглашаются к участию в нацпроекте «Производительность труда»

Сельскохозяйственные предприятия Алтайского края приглашают стать участниками национального проекта «Производительность труда» , который реализуется на территории региона с 2019 года

Напомним, основной целью нацпроекта является обеспечение к 2024 году темпов роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.

На сегодняшний день в проект вступили 73 алтайских предприятия. В то же время до конца 2024 года должны войти 87 компаний. Таким образом, в регионе «вакантными» остаются 14 мест.

Руководитель региональных проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда» Сергей Кореннов обращает внимание на особую важность аграрного бизнеса для нашего региона.

— Сегодня в нашем «портфеле» более 70 предприятий, большая часть из которых функционирует в обрабатывающей отрасли, однако регион у нас промышленно-аграрный, и сельскохозяйственная составляющая не менее, а может даже и более, важна и нуждается в повышении эффективности, — подчеркивает он.

Надо отметить, что участники нацпроекта на безвозмездной основе получают доступ к широкой базе данных по бережливым технологиям, формируют на своем предприятии рабочую группу из обученных сотрудников, выявляют скрытые потери, которые ложатся в конечную стоимость продукции, и избавляются от них, повышая в итоге производственную эффективность предприятия без существенных финансовых вложений.

Сельскохозяйственные предприятия, которые уже стали участниками нацпроекта, отмечают хорошие результаты и высокую заинтересованность работников в процессе внедрения изменений.

Так, на территории края в национальном проекте уже участвуют ООО «Птицефабрика Комсомольская», ООО «Агро-Сибирь», ООО «Бурановское», ООО «Агрофирма-Гудвилл» и ООО «Чарышское». В целом по стране по данной методике производительность повышают около 400 предприятий сельского хозяйства.