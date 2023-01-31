31 января
﻿
Экономика

Алтайские сельхозпредприятия приглашаются к участию в нацпроекте «Производительность труда»

Сельскохозяйственные предприятия Алтайского края приглашают стать участниками национального проекта «Производительность труда», который реализуется на территории региона с 2019 года

Сельхозтехника, погрузка сена.
Сельхозтехника, погрузка сена.
Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Напомним, основной целью нацпроекта является обеспечение к 2024 году темпов роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.

На сегодняшний день в проект вступили 73 алтайских предприятия. В то же время до конца 2024 года должны войти 87 компаний. Таким образом, в регионе «вакантными» остаются 14 мест.

Руководитель региональных проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда» Сергей Кореннов обращает внимание на особую важность аграрного бизнеса для нашего региона.

— Сегодня в нашем «портфеле» более 70 предприятий, большая часть из которых функционирует в обрабатывающей отрасли, однако регион у нас промышленно-аграрный, и сельскохозяйственная составляющая не менее, а может даже и более, важна и нуждается в повышении эффективности, — подчеркивает он.

Надо отметить, что участники нацпроекта на безвозмездной основе получают доступ к широкой базе данных по бережливым технологиям, формируют на своем предприятии рабочую группу из обученных сотрудников, выявляют скрытые потери, которые ложатся в конечную стоимость продукции, и избавляются от них, повышая в итоге производственную эффективность предприятия без существенных финансовых вложений.

Сельскохозяйственные предприятия, которые уже стали участниками нацпроекта, отмечают хорошие результаты и высокую заинтересованность работников в процессе внедрения изменений.

Так, на территории края в национальном проекте уже участвуют ООО «Птицефабрика Комсомольская», ООО «Агро-Сибирь», ООО «Бурановское», ООО «Агрофирма-Гудвилл» и ООО «Чарышское». В целом по стране по данной методике производительность повышают около 400 предприятий сельского хозяйства.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость