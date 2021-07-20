Алтайские ученые придумали ноу-хау, парализующее лапки опасному клещу

Ученые Алтайского государственного аграрного университета получили патент на разработанную ими технологию получения хвойно-витаминной добавки, которая помогает бороться с клещом Varroa destructor.

«В рамках проекта нам важно было понять, можно ли использовать хвойный экструдат для лечения варроатоза — самого распространенного заболевания пчел», — констатировал к. б. н., доцент кафедры частной зоотехнии АГАУ Сергей Кузовлев.

Хвойная мука нейтрализует работу аппарата передвижения клеща Варроа вследствие попадания микрочастиц в присоски его предлапки. Исследования показали, что после обработки пчелиных семей хвойной мукой клещ теряет способность удерживаться на теле пчелы и падает.

Пасека , пчелы. Фото из открытых источников.

По данным экспериментов, проведенных исследователями Алтайского ГАУ, при применении хвойной муки осыпается до 85,1% клеща Варроа.

С целью более тщательной обработки хвойной мукой пчел, находящихся в гнезде улья между ульевыми рамками, Сергей Кузовлев разработал специальное устройство, позволяющее дозированно применять препарат.

«Существует похожее устройство для обработки пчел от варроатоза крахмалом. Но оно работает по другому принципу и предназначено для другого препарата — его нельзя использовать при применении экструдированной хвойной муки», — подчеркнул автор и разработчик устройства.

Пчелы. СС0

По его мнению, предложенный метод позволяет сохранить здоровье пчел и производить экологически безопасные продукцию.