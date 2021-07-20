20 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Алтайские ученые придумали ноу-хау, парализующее лапки опасному клещу

Ученые Алтайского государственного аграрного университета получили патент на разработанную ими технологию получения хвойно-витаминной добавки, которая помогает бороться с клещом Varroa destructor.

Пчела.
Пчела.
Фото из открытых источников.

«В рамках проекта нам важно было понять, можно ли использовать хвойный экструдат для лечения варроатоза — самого распространенного заболевания пчел», — констатировал к. б. н., доцент кафедры частной зоотехнии АГАУ Сергей Кузовлев.

Хвойная мука нейтрализует работу аппарата передвижения клеща Варроа вследствие попадания микрочастиц в присоски его предлапки. Исследования показали, что после обработки пчелиных семей хвойной мукой клещ теряет способность удерживаться на теле пчелы и падает.

Пасека, пчелы.
Пасека, пчелы.
Фото из открытых источников.

По данным экспериментов, проведенных исследователями Алтайского ГАУ, при применении хвойной муки осыпается до 85,1% клеща Варроа.

С целью более тщательной обработки хвойной мукой пчел, находящихся в гнезде улья между ульевыми рамками, Сергей Кузовлев разработал специальное устройство, позволяющее дозированно применять препарат.

«Существует похожее устройство для обработки пчел от варроатоза крахмалом. Но оно работает по другому принципу и предназначено для другого препарата — его нельзя использовать при применении экструдированной хвойной муки», — подчеркнул автор и разработчик устройства.

Пчелы.
Пчелы.
СС0

По его мнению, предложенный метод позволяет сохранить здоровье пчел и производить экологически безопасные продукцию.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость