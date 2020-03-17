Алтайские ученые рассказали, какая напасть для сельского хозяйства страшнее коронавируса

Несколько тысяч гектар посевов рапса в прошлом году пришлось запахать алтайским сельхозпроизводителям из-за повреждения капустной молью. Опасное насекомое не удалось побороть даже с помощью многократных обработок полей. В нынешнем году, если не принять меры, численность вредителя может оказаться не меньше, уверенны ученые.

По словам Григория Садовникова, заведующего лабораторией защиты растений Алтайского НИИ сельского хозяйства, вспышка численности капустной моли в настоящий момент отмечается по всему миру, однако у Алтайского края есть свои особенности.

Повлиять на активность насекомого в нашем регионе могут погодные условия: теплая зима только способствует ее жизнедеятельности. Уже при температуре +5 градусов капустная моль начинает развиваться.

Ученый утверждает: остановить ее нашествие хозяйства могли еще в 2019 году, проводя осеннее боронование почвы и уничтожив растительные остатки, однако не все это сделали.

Капустная моль Россельхозцентр России

Теперь аграриям надо как можно раньше провести обработку почвы и начать борьбу с сорняками — это может снизить численность вредителя примерно на 20%.

Чем опасна моль?

Капустная моль чаще всего повреждает посевы рапса, которые в 2019 году в Алтайском крае были увеличены в 2,5 раза. Она чрезвычайно плодовита и за сезон может производить до четырех генераций.

В 2019 году аграрии рассказывали, что капустная моль не только захватила поля рапса, но и перекинулась на огороды селян, уничтожая крестоцветные культуры.

Рапс. СС0

Алтайские ученые отмечают: обработка зараженных полей химикатами становится уже не столько эффективной мерой борьбы. Моль адаптировалась к некоторым препаратам, хорошо приспособившись к стрессовым факторам.

Сколько продлится нашествие?

По словам Григория Садовникова, численность капустной моли имеет цикличный характер — это значит, что за пиком активности последует спад. Ожидать его стоит только через 2−3 года.