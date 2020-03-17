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17 марта 2°C

Алтайские ученые рассказали, какая напасть для сельского хозяйства страшнее коронавируса

Несколько тысяч гектар посевов рапса в прошлом году пришлось запахать алтайским сельхозпроизводителям из-за повреждения капустной молью. Опасное насекомое не удалось побороть даже с помощью многократных обработок полей. В нынешнем году, если не принять меры, численность вредителя может оказаться не меньше, уверенны ученые.

Рапс.
Рапс.
СС0

По словам Григория Садовникова, заведующего лабораторией защиты растений Алтайского НИИ сельского хозяйства, вспышка численности капустной моли в настоящий момент отмечается по всему миру, однако у Алтайского края есть свои особенности.

Повлиять на активность насекомого в нашем регионе могут погодные условия: теплая зима только способствует ее жизнедеятельности. Уже при температуре +5 градусов капустная моль начинает развиваться.

Ученый утверждает: остановить ее нашествие хозяйства могли еще в 2019 году, проводя осеннее боронование почвы и уничтожив растительные остатки, однако не все это сделали.

Капустная моль
Капустная моль
Россельхозцентр России

Теперь аграриям надо как можно раньше провести обработку почвы и начать борьбу с сорняками — это может снизить численность вредителя примерно на 20%.

Чем опасна моль?

Капустная моль чаще всего повреждает посевы рапса, которые в 2019 году в Алтайском крае были увеличены в 2,5 раза. Она чрезвычайно плодовита и за сезон может производить до четырех генераций.

В 2019 году аграрии рассказывали, что капустная моль не только захватила поля рапса, но и перекинулась на огороды селян, уничтожая крестоцветные культуры.

Рапс.
Рапс.
СС0

Алтайские ученые отмечают: обработка зараженных полей химикатами становится уже не столько эффективной мерой борьбы. Моль адаптировалась к некоторым препаратам, хорошо приспособившись к стрессовым факторам.

Сколько продлится нашествие?

По словам Григория Садовникова, численность капустной моли имеет цикличный характер — это значит, что за пиком активности последует спад. Ожидать его стоит только через 2−3 года.

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