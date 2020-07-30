Алтайские власти: более 90% малого бизнеса вышло из-под ковидных ограничений

По состоянию на 29 июля, только 7% ИП и малых предприятий Алтайского края все еще остаются под действием ограничительных мер. Такую информацию опубликовало региональное управление по развитию предпринимательства.

По данным ведомства, в отраслях экономики, признанных наиболее пострадавшими от распространения коронавируса, работают 23,7 тыс. хозяйствующих субъектов. Из них сейчас под ограничительными мерами остаются лишь 7%.

При этом чиновники посчитали, что в сфере потребительского рынка края прекратили деятельность лишь 73 объекта.

В этом плане кого-то должна обрадовать статистика, приведенная профильным ведомством: по состоянию на 10 июля в крае зарегистрировано 79,3 тыс. субъектов предпринимательства с приростом на 739 юрлиц и 794 ИП по отношению к январю 2020 года.

Ситуация в малом бизнесе региональными властями признана стабильной, в том числе, благодаря местным и федеральным мерам поддержки.

Кроме того, отмечают в управлении, положительный эффект на состояние сектора дает реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого в соответствии с Указом президента РФ.