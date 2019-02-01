Алтайские власти хотят продать барнаульский элеватор

Как стало известно, необходимые документы для приватизации элеватора, 100% акций которого принадлежит региону, подготовлен.
Теперь с инициативой должны ознакомить депутатов Алтайского заксобрания. Как сообщил Сергей Серов, заместитель председателя АКЗС, рассматривать этот вопрос профильный комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
В какие сроки это может произойти, пока не известно. Следующую сессию депутаты проведут 28 февраля.
Кто может его купить?
Как сообщил источник, близкий к зерноперерабатывающей промышленности, интерес к объекту имеется как со стороны алтайских, новосибирских компаний, так и крупных федеральных игроков. Однако конкретика относительно потенциальных покупателей может появиться только после итоговой оценки объекта.
В качестве его главных преимуществ эксперты называют расположение расположение и также удобную транспортную развязку.
Что сейчас происходит на элеваторе?
В мае 2018 году компания «Грейн плюс», занимающаяся экспортными поставками зерна, стала арендатором имущества барнаульского элеватора. Она оказалась единственным участников аукциона, поэтому ей было предложено заключить договор по начальной стоимости. Пользоваться объектом зернотрейдер может за 5,6 млн рублей в год.
«Грейн плюс» в каком-то смысле повезло. В 2018 году аукцион на право заключение договора аренды на имущество элеватора проходил по сниженной цене. Из-за переоценки объекта его стоимость снизились почти в два раза с 10,3 млн до 5,6 млн рублей.
Несмотря на это крупные «якорные» арендаторы им не заинтересовались. Сейчас на рынке есть более интересные предложения. Так, уже несколько лет в рамка конкурсного производства пытаются продать имущество «Ключевского элеватора».