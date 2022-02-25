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Экономика

Алтайские власти назвали три самых динамично развивающихся отрасли

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края опубликовало индексы отраслей промышленного производства в январе 2022 года.

Презентация новых моделей на "Алтайвагоне".
Презентация новых моделей на "Алтайвагоне".
Анна Зайкова

Активнее всего в Алтайском крае развивается производство прочих транспортных средств и оборудования (143,3%), производство химических веществ и химических продуктов (127,7%) и добыча полезных ископаемых (128,9%).

Также высокими темпами растет производство текстиля, резиновых и пластмассовых изделий, металлургия и производство кокса.

Сократился выпуск продукции в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (36,3%), что связано с графиком отгрузки продукции в рамках заключенных контрактов, пояснили в ведомстве.

Общий индекс промышленного производства в январе составил 99,6%. Это обусловлено снижением производства пищевых продуктов (87,9%).

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