Алтайские власти назвали три самых динамично развивающихся отрасли

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края опубликовало индексы отраслей промышленного производства в январе 2022 года.

Активнее всего в Алтайском крае развивается производство прочих транспортных средств и оборудования (143,3%), производство химических веществ и химических продуктов (127,7%) и добыча полезных ископаемых (128,9%).

Также высокими темпами растет производство текстиля, резиновых и пластмассовых изделий, металлургия и производство кокса.

Сократился выпуск продукции в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (36,3%), что связано с графиком отгрузки продукции в рамках заключенных контрактов, пояснили в ведомстве.

Общий индекс промышленного производства в январе составил 99,6%. Это обусловлено снижением производства пищевых продуктов (87,9%).